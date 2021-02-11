Samanyolu Haber /Dünya / UAEA denetçilerinden İran ile ilgili uranyum metali açıklaması /11 Şubat 2021 00:43

UAEA denetçilerinden İran ile ilgili uranyum metali açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçilerinin İran ile ilgili yeni bir açıklama yaparak ülkede uranyum metali üretilmeye başlandığını doğruladıkları belirtildi.

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetçileri, İran'ın uranyum metali üretmeye başladığını doğruladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin üye ülkelere yönelik yaptığı açıklamasında, İran'ın uranyum metali üretmeye başladığının doğrulandığını bildirdi.

Grossi, 8 Şubat'ta UAEA denetçilerinin, İran'ın İsfahan'daki üretim tesislerinde 3,6 gramlık az miktarda uranyum metali üretildiğini doğruladığını ifade etti.

İran'ın bu hamlesi, 2015'te Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve ABD ile imzaladığı "Birleşik Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA)" adı verilen nükleer anlaşmanın bir başka şekilde yeniden ihlali anlamına geliyor.

İran, bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından hükümetin itirazlarına rağmen 1 Aralık 2020'de Mecliste onaylanan nükleer yasa kapsamında, 5 Ocak'ta uranyumu yüzde 20 zenginleştirdiğini, 13 Ocak'ta nükleer silah üretiminde de kullanılan uranyum metali üretimi için çalışmalara başladığını duyurmuştu.
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