UBER Skandalı, Türkiye'den sonra Fransaya da sıçradı





Ancak hem sol hem de sağ kanattaki muhalefet partileri bu açıklamaya tepkili.









İlk olarak İngiliz The Guardian gazetesine sızdırılan ve daha sonra Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile paylaşılan belgeler pazar günü The Guardian ve Le Monde gazetelerindeki yazılarla kamuoyunun gündemine düştü. Belgelerde Uber Technologies'in 2013 ve 2017 yılları arasında yeni pazarlara girebilmek için gizlice ve yasaya aykırı şekilde siyasetçileri hedef alan kulis faaliyeti yürüttüğüne dair bilgi ve kanıtlar sunuyor.Macron'un ofisinden Le Monde gazetesine verilen bilgide, dönemin ekonomi bakanı olarak görev yaptığı sırada Macron'un hizmet sektörünü olumsuz etkileyen birçok şirketle, sıklıkla görüştüğü ve bürokrasini kaldırılmasının kolaylaştırılmasının o önem uygun olduğu bildirildi.Kapitalizm karşıtı France Insoumise (Fransa Başeğmeyenler) partisinin başı çektiği solcu Nupes siyasi ittifakı Macron'un Kaliforniya merkezli Uber şirkertinin Fransa'daki faaliyetlerinde oynadığı role ilişkin bir parlamento soruşturması açma arayışında olacaklarını duyurdu.France Insoumise milletvekili Alexis Corbiere sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda "Eğer Uber ile Macron arasında açıkğa çıkarılan bağlar gerçekse bu çok ciddi. Bir bakan lobici olamaz. Bu konuda net olmamız lazım. Fransa büyük özel şirketlerin oyun alanı olamaz" diye yazdı.Aşırı sağ Rassemblement National (Ulusal Birlik) partisi sözcüsü Sebastien Chenu de Macron'u "yabancı özel çıkarların hizmetinde bir lobici, küreselleşme ve serbestleşme hayalperesti" olarak tanımladı.The Guardian gazetesinin yazdığına göre dönemin Sosyalist hükümetinin başka bazı üyeleri Uber'in taksi camiasına girme çabalarından kuşkulansa da, Macron kendini perde arkasında önemli bir müttefik olarak tanımlayarak Uber yöneticileriyle mesajlaşmayı sürdürdü.Macron, Francois Hollande'ın cumhurbaşkanlığı döneminde 2014-2016 yılları arasında Ekonomi, Sanayi ve Dijital İşler bakanı olarak görev yapmıştı.Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu daha önce dünya liderlerinin mali sırlarını ifşa eden Pandora Belgeleri, ile ünlülerin ve siyasetçilerin vergi cennetlerinde sakladıkları servetleri açığa çıkaran Panama ve Cennet Belgeleri'ni kamuoyuyla paylaşmıştı.