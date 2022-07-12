UBER Skandalı, Türkiye'den sonra Fransaya da sıçradı

Macron'un ofisinden Le Monde gazetesine verilen bilgide, dönemin ekonomi bakanı olarak görev yaptığı sırada Macron'un hizmet sektörünü olumsuz etkileyen birçok şirketle, sıklıkla görüştüğü ve bürokrasini kaldırılmasının kolaylaştırılmasının o önem uygun olduğu bildirildi.
"Bakan lobici olamaz"
Ancak hem sol hem de sağ kanattaki muhalefet partileri bu açıklamaya tepkili.
Kapitalizm karşıtı France Insoumise (Fransa Başeğmeyenler) partisinin başı çektiği solcu Nupes siyasi ittifakı Macron'un Kaliforniya merkezli Uber şirkertinin Fransa'daki faaliyetlerinde oynadığı role ilişkin bir parlamento soruşturması açma arayışında olacaklarını duyurdu.
France Insoumise milletvekili Alexis Corbiere sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda "Eğer Uber ile Macron arasında açıkğa çıkarılan bağlar gerçekse bu çok ciddi. Bir bakan lobici olamaz. Bu konuda net olmamız lazım. Fransa büyük özel şirketlerin oyun alanı olamaz" diye yazdı.
Aşırı sağ Rassemblement National (Ulusal Birlik) partisi sözcüsü Sebastien Chenu de Macron'u "yabancı özel çıkarların hizmetinde bir lobici, küreselleşme ve serbestleşme hayalperesti" olarak tanımladı.
The Guardian gazetesinin yazdığına göre dönemin Sosyalist hükümetinin başka bazı üyeleri Uber'in taksi camiasına girme çabalarından kuşkulansa da, Macron kendini perde arkasında önemli bir müttefik olarak tanımlayarak Uber yöneticileriyle mesajlaşmayı sürdürdü.
Macron, Francois Hollande'ın cumhurbaşkanlığı döneminde 2014-2016 yılları arasında Ekonomi, Sanayi ve Dijital İşler bakanı olarak görev yapmıştı.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu daha önce dünya liderlerinin mali sırlarını ifşa eden Pandora Belgeleri, ile ünlülerin ve siyasetçilerin vergi cennetlerinde sakladıkları servetleri açığa çıkaran Panama ve Cennet Belgeleri'ni kamuoyuyla paylaşmıştı.