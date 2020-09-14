UBER şoförlüğünü haber yapan havuz medyasına müteşekkir

Cihan Haber Ajansı Genel Müdürlüğü, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği ve Aksiyon Dergisi editörlüğü görevlerinde bulunan başarılı gazeteci ve medya yöneticisi Abdülhamit Bilici Amerika’da yeni bir hayatın zorluklarını ve ailesini geçindirmek için yaptığı işleri Raindrops TV Youtube kanalına anlattı.







Hayatını serbest basın çalışmaları ve UBER şoförlüğü yaparak kazanmasını anlatan Bilici, helalinden kazanmanın önemine dikkat çekiyor. Havuz medyasının kendisinin şoför olarak çalışmasını haber yapmasına değinen Bilici, bu haber sayesinde aslında yurtdışındaki lüksten uzak sıradan hayatının herkes tarafından görüldüğüne dikkati çekiyor ve bu sayede iftira kampanyalarına karşı rahatladığını ifade ediyor.













