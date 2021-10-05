Samanyolu Haber /Gündem / Uber Türkiye’nin yöneticisine 2 yıl hapis istemi /05 Ekim 2021 12:08

Uber Türkiye’nin yöneticisine 2 yıl hapis istemi

Araç çağırma uygulaması UBER hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında haksız rekabet nedeniyle 2 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi'nin haksız rakabet iddiasıyla UBER hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Uber Türkiye yetkilisi ABD vatandaşı Francois Pascal Chadwick “şüpheli” olarak yer aldı.

Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi daha önce haksız rekabetin tespiti için UBER hakkında İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuş ve davayı kazanmıştı. Bunun üzerine kooperatif aynı konuda ceza davası açmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na UBER Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmet Limited Şirketi (Barış İzmirli ile Rfancois Pascal Chadwick) hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcı, haksız rekabet hükümlerinin oluşup oluşmadığının tespiti için bilirkişi raporu düzenlenmesini istemişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU
Düzenlenen 16 sayfalık bilirkişi raporuna göre UBER Türkiye'nin almış olduğu D2 yetki belgesini amaç ve kapsamı dışında kullandığı, yani ‘Haksız rekabet' hükümlerinin oluştuğu tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi “müşteki”, Uber Türkiye yetkilisi ABD vatandaşı Francois Pascal Chadwick da “şüpheli” olarak yer aldı.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, soruşturma kapsamında elde edilen deliller kapsamında şüpheli Francois Pascal Chadwick’in “haksız rekabet” suçunu işlediğine kanaat getirildiği anlatılarak, bu nedenle şüphelinin Türk Ticaret Kanunu’nun 62/1. maddesi uyarınca 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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