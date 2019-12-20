Samanyolu Haber /Dünya / UBER'e Almanya'dan şok: Faaliyetleri yasaklandı /20 Aralık 2019 11:23

UBER'e Almanya'dan şok: Faaliyetleri yasaklandı

Alman mahkemesi, yolcu taşıma lisansına sahip olmadığını söyleyerek Uber'in hizmetlerini yasakladı.

SHABER3.COM

Reuters'de yer alan bir habere göre, Alman mahkemesi kararına göre Uber'in Almanya'daki faaliyetleri yasaklandı. Karar yürürlüğe girdi. Fakat Uber sözcüsü kararı temyiz edeceklerini ve hizmetlerinin devam etmesi için adımlarını atacaklarını söyledi.

Davacı Taxi Deutschland, Uber'in faaliyetlerine devam etmesi halinde 250 bin euroya kadar para cezasına çarptırılabileceğini açıkladı.

Uber, Almanya'da Frankfurt, Berlin ve Münih dahil olmak üzere 7 şehirde hizmet veriyordu. Uber, geçtiğimiz ay Londra'da yasaklanmıştı.

Uber hisseleri bu gelişmeyle Amerika borsaları yukarı yönlü açılmasına rağmen yüzde 1.46 düşüşle güne başladı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber UBER'e Almanya'dan şok: Faaliyetleri yasaklandı Sonraki Haber >>

Kanser hastası Ayşe Özdoğan için çağrı

Kanser hastası Ayşe Özdoğan için çağrı

İşte Mehmet Altan'ın ' 1 Dolar'ı

İşte Mehmet Altan'ın ' 1 Dolar'ı

Ronaldo'dan rekorları alt üst eden gol

Ronaldo'dan rekorları alt üst eden gol

Bir işsiz babanın yürek burkan feryadı...

Bir işsiz babanın yürek burkan feryadı...

Bomba gibi itiraflar...

Bomba gibi itiraflar...

İşkenceci 34 yıl sonra yakalandı

İşkenceci 34 yıl sonra yakalandı

Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü

Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü

Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu

Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu

Kontrolden çıkan otobüs, öğrencileri ezdi

Kontrolden çıkan otobüs, öğrencileri ezdi

Kendi kazasını çekti

Kendi kazasını çekti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:40:39