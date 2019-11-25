UBER'e Londra'da şok

Yapılan açıklamada taksi uygulamasının yolcu güvenliğini tehlikeye attığı ve bu hizmeti sürdürmek için uygun ve yeterli olmadığı vurgulandı.







Ulaştırma Dairesi Uber sisteminde yapılan bir değişiklikle yetkilendirilmemiş sürücülerin başka sürücülerin hesabı üzerine kendi fotoğraflarını yüklemeye izin verildiğini bunun da yolcuların izinli sürücüler yerine farkında olmadan başka kişilerin aracına binmesine yol açabileceğini açıkladı. Bu durumun en az 14 bin yolculukta yaşandığının tespit edildiği de vurgulandı.





Euronews'te yer alan habere göre Ulaştırma Dairesi Lisanslama ve Regülasyon Direktörü Helen Chapman "Uber'in yolcuların lisanssız veya sigortasız şoförlerin taksilerine binmesine izin vermesi kabul edilemez," sözlerini kullandı.





Amerikalı şirketin karara itiraz etmek için 21 gün süresi bulunuyor ve bu süre içerisinde hizmet vermeye devam edebilecek.