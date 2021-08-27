Samanyolu Haber /Gündem / UBER'e, yeni taksilere karşı çıkan başkanın aracı da usulsüz çalışıyormuş /27 Ağustos 2021 15:34

UBER'e, yeni taksilere karşı çıkan başkanın aracı da usulsüz çalışıyormuş

İstanbul Havalimanı’ndan aynı mesafeye giden taksilerin farklı ücretler yazması ile ilgili yürütülen soruşturmada birçok taksiciye ceza yazıldı. Usulsüzlük yaptığı tespit edilen taksiler arasında İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun aracının da bulunduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME Toplantısı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) eleştirdi. Eleştiriye verilen cevapta ise Aksu’nun taksisinde yaptığı usulsüzlük gün yüzüne çıktı.

8. KEZ REDDEDİLDİ

UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bin yeni taksi plakası teklifi 8. defa reddedildi. Toplantıda İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun taksisinde yaptığı usulsüzlük gün yüzüne çıktı. İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından UKOME toplantısında yaşanan tartışmanın görüntülerini paylaştı. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Sürekli ısıtılıp ısıtılıp gündeme getiriliyor bu konu, sürekli reddolunuyor. Ya bu konuda bir çıkarınız var İBB olarak ya da bu heyetin aklıyla dalga geçiliyor” diyerek İBB’yi eleştirmek istedi.

“SİZİN TAKSİNİZ DE VAR EYÜP BEY”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, eleştirilere cevap verirken İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu’nun taksisindeki usulsüzlüğü de açıkladı. Demir, “Yapılan denetimlerde gelen şikayetler şu şekildeydi, İstanbul Havalimanı’ndan farklı günlerde bindiğimiz ve aynı mesafeye gittiğimiz taksiler farklı ücretler yazıyor şikayetleri gelmeye başladı. Ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde birçok taksiciye ceza yazıldı, bunların içinde sizin taksiniz de var Eyüp Bey, değil mi?” ifadelerini kullandı.

Eyüp Aksu, İstanbul'da UBER araçlarına karşı çıkan ve onları yasaklatan ekibin de başını çekiyordu.
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