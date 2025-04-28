Üç AB ülkesinde büyük kaos: Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor

İspanya ve Portekiz'de pazartesi günü yaşanan yaygın elektrik kesintisi nedeniyle milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.





İspanya’da ulusal düzeyde yaşanan elektrik kesintisi, demiryolu ulaşımını felç etti. Ülkenin önde gelen demiryolu şirketlerinden RENFE, saat 12.30 itibarıyla tüm tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.





Sözcü'de yer alan habere göre şirket yetkilileri, elektrik kesintisi nedeniyle hiçbir trenin hareket etmediğini ve yeni kalkışların da yapılamadığını belirtti. RENFE, yolculara gelişmelerin yakından takip edildiğini ve seferlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.





İSPANYOL BAŞBAKAN GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

İspanya'da yaşanan ulusal elektrik kesintisinin ardından, ülke yönetimi harekete geçti. İspanyol radyosu Cadena SER'in haberine göre, Başbakan ve Enerji Bakanı, gelişmeleri yerinde takip etmek üzere ülkenin ulusal elektrik operatörü Red Eléctrica'ya doğru yola çıktı.





Portekiz'de resmi kaynaklar yerel medyaya kesintinin ülke çapında olduğunu söylerken, İspanya'dan da benzer haberler geliyor. Madrid'in Barajas uluslararası havalimanı elektriksiz kalırken, telekomünikasyon da etkilendi.





Andorra ve Fransa'nın İspanya sınırındaki bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi.





Sebebi henüz belirsiz. Ancak yerel medya, İber Yarımadası'ndaki ulusal şebekeleri etkileyen Avrupa elektrik şebekesinde sorunlar olduğunu bildiriyor.