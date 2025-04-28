Samanyolu Haber /Dünya / Üç AB ülkesinde büyük kaos: Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor /28 Nisan 2025 14:47

Üç AB ülkesinde büyük kaos: Elektrikler kesildi, metrolar boşaltılıyor

İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bazı bölgelerinde büyük bir elektrik kesintisi yaşandı ve milyonlarca kişi elektriksiz kaldı.

SHABER3.COM

İspanya ve Portekiz'de pazartesi günü yaşanan yaygın elektrik kesintisi nedeniyle milyonlarca kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

İspanya’da ulusal düzeyde yaşanan elektrik kesintisi, demiryolu ulaşımını felç etti. Ülkenin önde gelen demiryolu şirketlerinden RENFE, saat 12.30 itibarıyla tüm tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre şirket yetkilileri, elektrik kesintisi nedeniyle hiçbir trenin hareket etmediğini ve yeni kalkışların da yapılamadığını belirtti. RENFE, yolculara gelişmelerin yakından takip edildiğini ve seferlerin normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İSPANYOL BAŞBAKAN GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
İspanya'da yaşanan ulusal elektrik kesintisinin ardından, ülke yönetimi harekete geçti. İspanyol radyosu Cadena SER'in haberine göre, Başbakan ve Enerji Bakanı, gelişmeleri yerinde takip etmek üzere ülkenin ulusal elektrik operatörü Red Eléctrica'ya doğru yola çıktı.

Portekiz'de resmi kaynaklar yerel medyaya kesintinin ülke çapında olduğunu söylerken, İspanya'dan da benzer haberler geliyor. Madrid'in Barajas uluslararası havalimanı elektriksiz kalırken, telekomünikasyon da etkilendi.

Andorra ve Fransa'nın İspanya sınırındaki bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi.

Sebebi henüz belirsiz. Ancak yerel medya, İber Yarımadası'ndaki ulusal şebekeleri etkileyen Avrupa elektrik şebekesinde sorunlar olduğunu bildiriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Üç AB ülkesinde büyük kaos: Elektrikler kesildi, metrolar... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:59:42