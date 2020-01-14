Samanyolu Haber /Dünya / Üç Avrupa ülkesinden yeni İran kararı: Devreye sokuldu /14 Ocak 2020 21:55

Üç Avrupa ülkesinden yeni İran kararı: Devreye sokuldu

İran'ın Kasım Süleymani suikastı sonrasında aldığı nükleer anlaşma taahhütlerini yerine getirmeme kararının ardından üç Avrupa ülkesinden yeni bir adım geldi.

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İngiltere, Fransa ve Almanya'dan, İran'la 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (Nükleer Anlaşma) ilişkin bir karar geldi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, İran'ın, nükleer anlaşma taahhütlerini yerine getirmeme kararı almasının ardından üç ülke, anlaşmaya yönelik 'anlaşmazlık mekanizması'nı devreye soktu.

sol.org.tr'de yer alan habere göre söz konusu hamlenin Birleşmiş Milletler'in (BM) İran'a dönük yaptırımlarını yeniden uygulamaya başlamasına neden olabileceği belirtiliyor.

Avrupalı diplomatlar ise, durumun henüz bu aşamada olmadığını ve anlaşmanın kurtarılması için çaba göstermeye devam edildiğini kaydetti.

İran, General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından, nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını açıklamıştı.
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