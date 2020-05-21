Üç ayda 38,6 milyon Amerikalı işsizlik yardımına başvurdu

Yoğun başvuru nedeniyle sistemde yaşanan tıkanıklıklar hala giderilemedi, giderilemedi, buarada Corona salgını nedeniyle şirketlerin ikinci dalga işten çıkarmalara başlaması, Mayıs ayındaki istihdam kaybının da sarsıcı olacağını gösteriyor.







Öte yandan Çalışma Bakanlığı, bir önceki hafta yapılan işsizlik yardımı başvuruları verilerinde düzeltme yaparak başvuru sayısını 2 milyon 981 bin değil, 2 milyon 687 bin olarak kayıtlara geçirdi. Bunun nedeni, Connecticut eyaletinin başvuru rakamlarında hata yaptığını açıklaması.









Reuter haber ajansının iktisatçılar arasında yaptığı ankete göre son hafta işsizlik yardımı başvurularının sayısının 2 milyon 400 bin olacağı tahmin ediliyordu. Ekonominin sağlığına ilişkin en son bilgileri gözler önüne seren işsizlik yardımı başvurusu verileri, iş yerlerinin yeniden açıldıktan sonra ne kadar hızla eleman alabileceği ve hükümetin Maaş Koruma Programı'nın başarılı olup olmadığı konusunda da ilk göstergeleri sağlıyor.





Ekonomik ve siyasi araştırma firması TS Lombard'ın baş iktisatçısı Steve Blitz, başvuru sayısının rekor düzeyde olması yüzünden yaşanan tıkanıklık konusunda, ''Eyaletlerin hiçbiri şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş düzeydeki işsizlik yardımı başvurularını tek seferde işlemden geçirecek sisteme sahip değildi. Bu nedenle tıkanıklık yaşandı. Corona salgınının ekonomik etkisini ilk aşamada hissetmeyen firmaların da işgücünde kesintiye gittiğine ilişkin haberler almaya devam ediyoruz'' dedi.





İşsizlik yardımı başvuruları, 28 Mart'ta sona eren ve 6 milyon 867 bin adet başvuruyla rekor kırılan haftadan sonra azalmaya başladı.









İktisatçılar, eyaletlerin geçici işlerde çalışanların yaptığı işsizlik yardımı başvurularını da değerlendirmeye başlaması nedeniyle toplam sayıların hala yüksek seyrettiğini kaydediyor.





Geçici işlerde çalışanlar, işsizlik sigortasına başvuramıyor. Ancak bu kişilerin Corona salgınına bağlı iş ve gelir kaybı nedeniyle federal yardım alabilmesi için öncelikle eyalet yardımına başvurması ve bu başvurunun reddedilmesi gerekiyor.





Amerika'da Nisan ayında 20 milyon 500 bin kişi işini kaybetti. Bu sayı, salgına karşı alınan önlemlerin devreye girdiği Mart ayında 881 bindi.