Samanyolu Haber /Dünya / Üç ayda 3'üncü suikast /06 Nisan 2020 11:23

Üç ayda 3'üncü suikast

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak'ta Irak'ta öldürülmüştü. Süleymani'ye yakın bir isme daha Lübnan'da suikast düzenlediği kaydedildi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın emriyle 3 Ocak'ta Irak'ın başşehri Bağdat'ta suikast düzenlenen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yakın Hizbullah komutanı Ali Muhammed Yunus'un da öldürüldüğü kaydedildi. 

İran'ın Tasnim haber ajansının haberine göre, Lübnanlı Şii örgüt Hizbullah'ın liderlerinden Ali Muhammed Yunus, Lübnan'ın güneyinde öldürüldü.

Yunus, Nebatiye ilinin güneyindeki iki kasaba arasındaki yolun kenarında bıçaklanarak ve silahla ateş edilerek öldürülmüş halde bulundu. 

Hizbullah komutanı Ali Muhammed Yunus, Lübnan'da öldürüldü.

KASIM SÜLEYMANİ'DEN SONRA İKİ KOMUTAN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

"Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı" diye nitelenen Yunus'un öldürüldüğünün Lübnan'ın güneyinde minarelerden duyurulduğuna dair bir video da sosyal medyada paylaşıldı.

3 Ocak'ta ABD'ye ait bir İHA'nın İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ile İran destekli, Irak Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Şii ağırlıklı milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis'i öldürmesinden beri Washington-Tahran hattında karşılıklı saldırılar devam ediyor. 
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