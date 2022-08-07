Üç ayda 53 milyar dolar zarar etti

ABD'li ünlü milyarder ve dünyanın en zengin beşinci insanı Warren Buffet'ın CEO'su olduğu Berkshire Hathaway yılın başında müthiş bir hız kaydettikten sonra ikinci çeyrekte yeni yatırımlarımda çarpıcı bir kayıp yaşadığını açıkladı.





Financial Times'ın haberine göre ABD'deki borsa satışları, sigorta ve demiryolu gibi pek çok farklı alanda faaliyet yürüten holdingin milyarlarca dolar zarar etmesine neden oldu.





Berkshire Hathaway cumartesi yaptığı açıklamada küresel finans piyasalarındaki düşüşün mart sonunda 391 milyar dolardan 328 milyar dolara gerileyen hisse senedi portföyü üstünde ağır bir baskı oluşturduğunu söyledi. Hazirana kadar olan üç aylık dönemde şirket gerçekleştirdiği yatırımlarda 53 milyar dolarlık zarar kaydedildiğini açıkladı.





43,8 MİLYAR DOLARLIK NET ZARAR

Fortune'un bildirdiğine göre şirket, yatırım portföyündeki 53 milyar dolarlık zarar nedeniyle 43,8 milyar dolarlık net zarar bildirdi.





Şirketin ABD menkul kıymetler düzenleyicilerine yaptığı başvuru, şirketin yeni hisse senedi alımlarının bu çeyrekte yaklaşık 6,2 milyar dolara düştüğünü gösterdi. Bu miktar ocak ve mart arasında 51,1 milyar düzeyindeydi. Berkshire son üç aylık dönemde 2,3 milyar hisse satışı gerçekleştirdi.





Berkshire ayrıca haziranda kendi hisselerini geri almak için 1 milyar dolar harcadı. Buffet ve yatırım ekibi piyasada daha az çekici hedef bulduğunda genellikle bu taktiğe başvuruyor. Başka verilerse şirketin son aylarda enerji şirketi Occidental Petroleum'daki hissesini artırdığını gösteriyor.





Berkhire'ın devasa varlıkları mart sonundan bu yana çok az değişti ve 1 milyar dolardan az bir düşüşle 105,4 milyar dolara geriledi.





Şirketin net kârı ise yılın başındaki 5,5 milyar dolarlık kâr düzeyinden 43,8 milyar dolarlık zarara dönüşürken faaliyet kârı yüzde 39 artarak 9,3 milyar dolara yükseldi.