Samanyolu Haber /Ekonomi / Üç ayda 57 milyar dolar kazandı /06 Şubat 2021 22:11

Üç ayda 57 milyar dolar kazandı

Amerikan teknoloji devi Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri, 2020'nin son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artarak 56,9 milyar dolara çıktı.

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Teknoloji devi Google'ın sahibi Alphabet, 2020'nin 4'üncü çeyreğinde satış hasılatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artarak 56,9 milyar dolara yükseldi.

Alphabet'in geliri, 2020 genelinde de bir önceki yıla göre yüzde 12,8 artışla 182,5 milyar dolara çıktı.

Şirketin net kârı da geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,7 artarak 15,2 milyar dolara ulaştı.

Firmanın 2019'un dördüncü çeyreğinde 15,35 dolar olan hisse başına düşen kârı da geçen yılın son çeyreğinde 22,30 dolara yükseldi.
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