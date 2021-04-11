Üç ayda cezaevi inşaatına 556 milyon lira

Mart ayında İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklandığı Türkiye'de, hükümetin cezaevi ihaleleri hız kesmiyor.





Yılın ilk üç ayında sekiz cezaevi ihalesinin altısının sonuç ilanı yayınlandı. Ocak, Şubat ve Mart aylarında sözleşmeleri imzalanan altı cezaevinin toplam bedeli 556 milyon TL'yi buldu. Altı ihalenin beşinde yerli şirket lehine yüzde 15 fiyat avantajı uygulandı.





Buna göre, Akseki Ceza İnfaz Kurumu 87 milyon lira, Giresun Şebinkarahisar Ceza İnfaz Kurumu 72,3 milyon, Siirt Ceza İnfaz Kurumu 103 milyon, Tunceli Ceza İnfaz Kurumu 81,9 milyon, Kütahya Domaniç Açık Ceza İnfaz Kurumu 17,5 milyon ve Adıyaman Ceza İnfaz Kurumu 194,2 milyon lira bedelle inşa edilecek. Konya ve Aydın Çine cezaevlerinin ihaleleri ise Aralık 2020'de yapıldı. Ancak ihaleler henüz sonuçlanmadı.





Üç ihale iki şirkete gitti

Sonuçlanan altı ihaleden dördü 9 Kasım 2020'de yapıldı. Bu dört ihalenin üçünü ise aynı iki şirket kazandı. Ocak ayında sözleşmeleri imzalanan ve aynı gün yapılan Siirt, Tunceli ve Giresun cezaevi ihalelerini alan şirketler, Nurpa Enerji ve Rast Madencilik.





İki şirket de ilk kez cezaevi inşa edecek.



