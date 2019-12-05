Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

İstanbul, İzmir ve Ankara’da Doğa Kolejleri kampüslerinde dün başlayan eylemler bugün İstanbul Ataşehir’de bulunan genel müdürlük binası önünde devam ediyor.





Yüzlerce veli okulun durumunu protesto etmek, aylardır maaşları yatırılmayan öğretmenlere destek olmak ve çocuklarının hakkını savunmak için Doğa Koleji Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi.





YANDAŞ İŞADAMLARINA DEĞİL, EĞİTİME SAHİP ÇIKIN!





Veliler yaptıkları açıklamada okul idaresi tarafından oyalandıklarını belirterek Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet etti.





Doğa Kolejleri'nde maaşlarını alamayan öğretmenlerin grevi devam ediyor.





Okul idaresinden cevap bekleyen veliler ve öğretmenler Ataşehir'de genel müdürlük binasında toplandı. Veliler, "Yandaş işadamlarına değil, eğitime sahip çıkılsın." diyerek girişteki turnikeleri aştı.





Üç aydır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenleri iki gündür dersleri boykot ediyor.





Doğa Koleji velileri adına yapılan yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





“Doğa koleji okullarındaki ekonomik sıkıntılar ve kurumun satışı ile ilgili aylardır süren belirsizlik ne yazıkki devam ediyor.





Okulun sahibi, aylardır maaşlarını alamadan hayat mücadelesi veren öğretmenler ile diğer çalışanların ve çocuklarını bu eğitim kurumunda okutan biz velilerin seslerine kulaklarını tıkamış durumda.





Özel okullar Milli Eğitim Bakanlığımızca yürütülen yönetmelik ve bu yönetmelik hükümleri ile yönetilmek zorundadır.





Dolayısıyla kurumun içinde bulunduğu ve aylar süren finansal sıkıntılar sebebiyle eğitim öğretimde yaşanan aksaklıkları giderebilmek için bakanlıktan gerekli tedbirleri almasını beklemekteyiz.





Veliler olarak kurum yönetimi ile görüşmekteyiz ancak ucu açık belirsiz açıklamalarla veli, öğretmen ve çalışanların maalesef ki artık oyalandığını düşünüyoruz.





Doğa okullarında bu yıl üniversite sınavına hazırlanmakta olan yüzlerce çocuğumuz var ve bu süreçten olumsuz etkilenmeleri kaçınılmazdır.





Akademik yönden çocuklarımızın hedeflerine ulaşamamaları okul sahibi ve okul yönetimini vicdanen rahatsız etmeyecek midir?





Öğretmenlerimiz mesleklerine duydukları saygı ve öğrencileri mağdur etmemek adına büyük bir özveri ile bugüne kadar yaşadıkları sıkıntılara katlanmışlardır.





Ancak artık ne biz velilerin ne de öğretmenlerimizin dayanacak gücü kalmıştır.





Aylardır satılacağından bahsedilen okulun satışı niçin yapılamıyor?





Satış işleminin gerçekleşmemesi durumunda okul yönetimi 65 bin öğrenci ve 10 binden fazla çalışanın mağdur olmaması için hangi tedbirleri almıştır?





Milli Eğitim bakanlığımız bunca mağduriyet yaşanmaya devam ederken almayı düşündüğü herhangi bir tedbir var mıdır?





Sesimizin duyulması ve bu ülkenin umudu binlerce gencin aileleriyle beraber mağdur olmaması için ilgili tüm kurum ve kuruluşun bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz.”