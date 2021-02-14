Üç aylarda Time To Help’ten yardım kampanyası

‘Yardım Zamanı’ sloganı ile dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışan Time To Help, üç aylar için yardım kampanyası başlattı.









Kampanyaya katılım bedeli iftar için 10 euro, yardım paketi için ise 150 euro olarak belirlendi. İsteyenler daha fazla yardımda bulunabilir. Kampanyaya katılmak isteyenler cep telefonları üzerinden sms atarak ve banka veya PayPal hesabı üzerinden destek verebilirler.









3 AYLAR BAŞLADI

Diğer yandan, İslam alemi için önemli gün ve geceleri içinde barındıran üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan 3 aylarda Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi yer alıyor.





3 ayların başlangıcı olan Recep ayında yer alan Regaib kandili 18 Şubat, Miraç kandili ise 10 Mart’ta. Şaban ayı içinde yer alan Berat kandili 27 Mart günü idrak edilecek.





Diğer yandan 13 Nisan’da başlayacak olan Ramazan ayı, 12 Mayıs’ta sona erecek.







