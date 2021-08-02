"Üç Bakan Milas’a gelmiş ama haberimiz olmadı"

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Çökertme ve Mazı’yı saran yangınları Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında anlattı. Başkan Tokat, “Bugünkü üç bakanın yaptığı açıklama Milas’taydı ama bize haber verilmedi. Buraya gelmiş bakanlar hoşgelmişler, demek ki bağırışlarımız ses getirmiş. Ama bize haber verilmedi, ekranlardan izledik” dedi.





İşte Başkan Tokat’ın açıklamalarından satırbaşları:





- Çökertme ve Gökbel yandı, orada canlı kalıntısı bile artık yok. Yangın Bozalan’da yoğunlaşmış durumda, orada büyük mücadele veriliyor. Fesleğen, Hayıtlı ve Demirciler bölgesinde yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Orman ve itfaiye ekipleri büyük çapa sarf ediyorlar ama hava desteği olmadan sadece karadan yangını önlemek mümkün değil.





'Uçak geliyor ama görmüyorsunuz' dediler





- Kaymakam ve İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy, devletin imkanlarının buraya seferber edileceğini uçakların geleceğini ve helikopter sayısının arttırılacağı söylenmesine rağmen bunların hiçbirisi yerine getirilmedi. 1 helikopter ile sınırlı mücadele veriliyor. Uçak hiç görmedik. Burada uçak desteği dışında başka bir eksik görmüyorum. Bize “uçaklar geliyor ama siz görmüyorsunuz” diyorlar. Burada bulunan halka ve gazetecilere soruyorum ama burada uçak gören yok.





Bakanlar geldi, ekranlardan izledik





- Bizim dolaştığımız alanda bugün İçişleri Bakanımız da dolaşmış ama biz nerede olduğunu nasıl olduğunu ancak sosyal medyada görüyoruz. Biz alanda yangına karşı omuz omuza mücadele veriyoruz. Bugünkü üç bakanın yaptığı açıklama Milas’taydı ama bize haber verilmedi. Buraya gelmiş bakanlar hoşgelmişler, demek ki bağırışlarımız ses getirmiş. Ama biz de ekranlardan izledik.