Tunç: Narin cinayeti şüphelileri yarın adliyeye çıkarılacak

T24'te yer alan habere göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra bulundu, soruşturma kapsamında annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, iki ağabeyi, amcaları ve 2 Eylül’de ‘kasten öldürmek'ten tutuklanan köy muhtarı amcası Salim Güran’ın eşini dahil 24 kişi gözaltına alındı. Son olarak, Narin'in cesedini amca ile birlikte çuval içine koyup dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı.



Bahtiyar ifadesinde, amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan köy imamı da jandarmadaki ifadesinin ardından bugün serbest bırakıldı. Gözaltında kalan 22 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bugün Narin Güran'ın Diyarbakır'daki köyüne gitti. Burada Narin'in mezarını ziyaret eden üç Bakan, ardından Diyarbakır Valiliği'ne geçerek Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.



Açıklamayı yapan Bakan Yılmaz Tunç, "Narin kızımızın canice öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma titizlikle yürütülüyor. Şüpheliler yarın adliyeye çıkarılacak" dedi.



Yılmaz Tunç, basın açıklamasının ardından bir gazetecinin AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamalarına ilişkin soruyu ise, "Soruşturmanın gizlilği ile ilgili söylediği bir husus var, onun takdiridir" cevabı verdi.



Tunç'a Ensarioğlu'yla ilgili soru yöneltildiği sırada NTV Ana Haber'deki canlı yayının kesilmesi de dikkati çekti.

