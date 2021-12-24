Samanyolu Haber /Dünya / Üç bin uçuş iptal edildi /24 Aralık 2021 22:10

Üç bin uçuş iptal edildi

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve hızla dünyanın çeşitli noktalarına yayılan koronavirüsün omicron varyantı nedeniyle dünya genelinde 3 binden fazla uçuşun iptal edilmek durumunda kalındığı belirtildi.

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Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre Omicron varyantı vakalarında görülen artış sebebiyle dünya genelinde Cuma sabahı itibariyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi.

Flight Aware internet sitesine göre ABD havayolu şirketlerinden Delta Air Lines, Cuma günü yaklaşık 135 uçuşu iptal ettiğini açıkladı.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçuş rotalarının yeniden düzenlenmesi ve mürettebat değişiklikleri dahil olmak üzere tüm seçeneklerin tükenmesinin ardından, Omicron ve bazı bölgelerde kötü hava koşulları sebebiyle uçuşların iptal edildiği kaydedildi.

United Airlines da 170 uçuşun iptal edildiğini belirtti. Havayolu şirketi, “Omicron vakalarında bu hafta ülke genelinde görülen artış uçuş mürettebatımızı doğrudan etkiledi. Sonuç olarak ne yazık ki bazı uçuşları iptal etmek zorunda kaldık, etkilenen yolcuları havayoluna gelmeden önce bilgilendiriyoruz” dedi.

Avrupa’da üç büyük havayolu şirketi uçuşları iptal etti

Avrupa’da da üç büyük havayolu şirketi büyük ölçüde Omicron varyantına bağlı olarak görülen vakaların uçuş ekibini etkilemesi üzerine çok sayıda seferi iptal etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Merkezi Almanya’da bulunan Lufthansa, hastalık izni kullanan pilotların sayısında yaşanan artışın ardından seyahatlerin yoğun olduğu Noel tatili döneminde çok sayıda uzun transatlantik uçuşu iptal etti.

Havayolu şirketinden yapılan açıklamada tatil dönemi için destek ekiplerin olduğu; ancak hastalık izni kullanan personel sayısının fazla olması sebebiyle bunun da yeterli olmadığı belirtildi.
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