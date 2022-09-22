Üç boyutlu 'holografik görüşmeler' geliyor





Teknoloji 5G kullanarak çalışıyor. Herkesi ve her şeyi, örneğin makineleri birbirine bağlamak için dizayn edilen mobil ağ internetin hızlı çalışmasını sağlıyor. Akıllı telefon kamerası hologram gönderecek kişinin iki boyutlu videosunu çekiyor. Video daha sonra bulutta işlenerek izleyenlere iletilebilecek üç boyutlu holograma dönüştürülüyor.





Telekom şirketleri henüz tam var olmamasına rağmen bazıları tarafından geleceğin çalışma, sosyalleşme ve ilişki kurma biçimi olacağına inandığı Metaverse gibi kapsamlı sanal dünyaya dikkatini çevirdi.

Amaç yalnızca gerçek zamanlı görüntülü görüşme yapmanın ötesinde kişinin üç boyutlu sanal halini görmeyi sağlamak.Slovenyalı derin teknoloji şirketi MATSUKO Yıldız Savaşları (Star Wars) hologramları yapmaya odaklanan bir teknoloji geliştirdi, ancak benzer bir teknolojiyi daha gerçekçi hologramlar için kullanmaya başladı.Mobil operatörler Deutsche Telekom, Orange, Telefonica ve Vodafone da güçlerini üç boyutlu görüşmelere öncülük eden bu şirketle birleştirdi. Telekom şirketleri iletilebilir kalitede holografik görüşmeleri denemek amacıyla bir pilot programa dahil olduklarını açıkladı.İlk kavram kanıtlama testi holografik çağrıya ve böylece izleyicilerin bir kişiyi hologram şeklinde görebilmesine olanak tanıdı.Vodafone ticari yetkilisi Alex Froment-Curtil yayınladığı bir açıklamada "Bu kavram testi holografik iletişimi bilim-kurgudan çıkarıp gerçek hayattaki cep telefonlarına getirdi" diye açıkladı.Holografik görüşme denemesi, Orange Innovation'ın Pazarlama ve Tasarım Bölümü Başkan Yardımcısı Karine Dussert-Sarthe tarafından "Metaverse'e doğru ilk ama anlamlı bir adım" olarak tanımlandı.