Samanyolu Haber /Teknoloji / Üç boyutlu 'holografik görüşmeler' geliyor /22 Eylül 2022 09:17

Üç boyutlu 'holografik görüşmeler' geliyor

Bir zamanlar hayal bile edemediğimiz görüntülü görüşmeler artık gündelik hayatımızda iletişimin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Avrupalı cep telefonu operatörleri şimdi de iki boyutludan üç boyutluya geçerek geleceğin "holografik çağrıları" üzerine denemeler yapıyor.

SHABER3.COM

Amaç yalnızca gerçek zamanlı görüntülü görüşme yapmanın ötesinde kişinin üç boyutlu sanal halini görmeyi sağlamak.

Slovenyalı derin teknoloji şirketi MATSUKO Yıldız Savaşları (Star Wars) hologramları yapmaya odaklanan bir teknoloji geliştirdi, ancak benzer bir teknolojiyi daha gerçekçi hologramlar için kullanmaya başladı.

Mobil operatörler Deutsche Telekom, Orange, Telefonica ve Vodafone da güçlerini üç boyutlu görüşmelere öncülük eden bu şirketle birleştirdi. Telekom şirketleri iletilebilir kalitede holografik görüşmeleri denemek amacıyla bir pilot programa dahil olduklarını açıkladı.

Holografik görüşmeler nasıl yapılıyor?

Teknoloji 5G kullanarak çalışıyor. Herkesi ve her şeyi, örneğin makineleri birbirine bağlamak için dizayn edilen mobil ağ internetin hızlı çalışmasını sağlıyor. Akıllı telefon kamerası hologram gönderecek kişinin iki boyutlu videosunu çekiyor. Video daha sonra bulutta işlenerek izleyenlere iletilebilecek üç boyutlu holograma dönüştürülüyor.

İlk kavram kanıtlama testi holografik çağrıya ve böylece izleyicilerin bir kişiyi hologram şeklinde görebilmesine olanak tanıdı.

Vodafone ticari yetkilisi Alex Froment-Curtil yayınladığı bir açıklamada "Bu kavram testi holografik iletişimi bilim-kurgudan çıkarıp gerçek hayattaki cep telefonlarına getirdi" diye açıkladı.

Metaverse'e ilk anlamlı adım

Telekom şirketleri henüz tam var olmamasına rağmen bazıları tarafından geleceğin çalışma, sosyalleşme ve ilişki kurma biçimi olacağına inandığı Metaverse gibi kapsamlı sanal dünyaya dikkatini çevirdi.

Holografik görüşme denemesi, Orange Innovation'ın Pazarlama ve Tasarım Bölümü Başkan Yardımcısı Karine Dussert-Sarthe tarafından "Metaverse'e doğru ilk ama anlamlı bir adım" olarak tanımlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Üç boyutlu 'holografik görüşmeler' geliyor Sonraki Haber >>

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:28:46