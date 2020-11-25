Üç büyük şehirde 315 kişi Korona'dan vefat etti

Sağlık Bakanlığı’nın yalan söylemeye devam ettiğini belirten Adıgüzel, dün itibarıyla İstanbul’da 211, İzmir’de 73, Ankara’da 31 kişinin toplamda ise 315 kişinin bulaşıcı hastalıktan (Covid-19) hayatını kaybettiğini açıkladı.

Salgın boyunca 3 ildeki ölüm sayılarını da açıklayan Adıgüzel, İstanbul’da 11 bin 600, İzmir’de 2 bin 087, Ankara’da 2 bin 923 toplamda ise 16 bin 610 kişinin Korona'dan öldüğünü belirtti.







“BULAŞICI HASTALIKTAN ÖLÜMLER COVİD-19 KAYNAKLI”





Adıgüzel, belediyelere intikal eden bulaşıcı hastalıktan ölümlerin tümünün Covid-19 kaynaklı olduğunu belirterek, “Salgında belediyelere intikal eden bütün bulaşıcı hastalık ölümleri Covid-19. Çünkü ölüm bildirimi yapılırken testi pozitif değilse “bulaşıcı hastalık” seçeneği işaretlenemiyor. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı yalan söylüyor. Sadece 24 Kasım’da üç ilde resmi defin sayısı 315.¨ ifadelerini kullandı.





“GÜNLÜK KAYIP BİNİN ÜZERİNDE”





Türkiye’de günlük kaybın binin üzerinde olduğunu açıklayan Adıgüzel, “315 vefat sadece 25 milyon nüfusun. 83 milyon Türkiye için binin üstünde günlük kaybımız var. DSÖ’nün Covid-19'dan günlük ölüm sayılarında, gerçek vefat sayıları girilmiş olsa ABD’nin önünde dünyada ilk sıradayız. Haftalık değerlendirmede de 2'nci sıradayız. Artık tam kapanma şart.” mesajı verdi.











