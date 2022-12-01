Üç büyükelçiliğe terör saldırısı uyarısı

SIRBİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI: ANKARA'YA GİTMEYİN





Gerçek Gündem'in, Reuters haber ajansı'na dayandırarak verdiğigöre, ismini vermediği yetkililere dayandırdığı haberinde,güvenlik güçleri yetkilileri tarafından üç Batı Avrupa ülkesinin Ankara büyükelçiliklerine ve bir uluslararası kuruluşa "potansiyel güvenlik tehditleri" uyarısı yapıldığını servis etti.Habere göre; en az iki Batı ülkesinin büyükelçisi başkent Ankara’da yeni güvenlik tehdidi uyarısında bulunurken Taksim'deki saldırıdan iki hafta sonra Sırbistan da vatandaşlarını Türkiye'ye gitmemeleri konusunda uyardı.Diğer yandan ismi verilmeyen ancak 'büyük bir kuruluş' olarak nitelenen kurumun da çalışanlarına "alışveriş merkezi, otobüs durakları ve havalimanlarının riskli olduğuna" dair e-posta gönderdiği kaydedildiHaberde Türk yetkililerin üç Batılı ülkenin büyükelçiliklerine ve bir uluslararası kuruma olası saldırılar için uyarı yolladığı ifade edildi.Reuters'ın haberinde Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın ajansın konuyla ilgili sorularına yanıt vermediği belirtildi.Sırbistan’ın Tanjug haber ajansı da ülkenin dışişleri bakanı Ivica Dacic’in Türkiye konusundaki uyarılarını haberleştirdi. Sırp Bakan ülkesinin vatandaşlarına, "Türkiye’ye ve özellikle Ankara’ya gitmeyin" uyarısında bulundu. Dacic öte yandan bir terör saldırısı riski olduğunu da vurguladı.Dacic, “Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum, gelecek birkaç hafta içinde bir terör saldırısı olabilir, özellikle Ankara’ya" dedi.Sırp Bakan ülke vatandaşlarının Türkiye'ye seyahat etmemeleri gerektiğini söyleyerek ülkede bulunan vatandaşlara ise otobüs durakları, metro, AVM gibi kalabalık yerlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.