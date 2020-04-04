Samanyolu Haber /Gündem / Üç büyükşehirde maskesiz toplu ulaşım yasağı başladı: Yolculara maske dağıtıldı /04 Nisan 2020 11:08

Üç büyükşehirde maskesiz toplu ulaşım yasağı başladı: Yolculara maske dağıtıldı

İlk olarak İzmir’de adımı atılan ‘maskesiz toplu ulaşım yasağı’, dün açıklanan yeni tedbirler ardından tüm kentlere yayılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yasak başladı, maskesi olmayan yolculara maske dağıtımı yapıldı

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CHP’li belediye başkanlarının yönettiği Türkiye’nin en büyük üç büyükşehir belediyeleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de maskesiz toplu ulaşım yasağı başladı. Üç kentte de belediyeler, maskeleri olmayan yurttaşlara ücretsiz maske dağıtımına başladı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler genişletilirken İstanbul'da otobüs, metro, Marmaray, metrobüs ve Şehir Hatları vapurlarını kullanan yolcuların maske takma kuralına uyduğu görüldü.

Alınan karar sonrası aralarında Üsküdar-Çekmeköy Metrosu istasyonları, Kadıköy Rıhtım İETT peronları, tramvay durakları, Şehir Hatları istasyonları, Söğütlüçeşme ve Cevizlibağ metrobüs ile Marmaray istasyonlarının da aralarında bulunduğu toplu taşıma noktalarında maske kontrolü yapıldı.


Vatandaşların genel olarak kurala uyduğu gözlenirken bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

İETT ve Metro AŞ'ye bağlı peronlarda maskesi olmayan vatandaşlara görevliler maske verdi.

Marmaray'da ise maskesi olmayan vatandaşlar dışarıda bulunan büfe ve seyyar satıcılardan maske satın aldı.

En işlek metrobüs duraklarından Cevizlibağ metrobüs istasyonunda bekleyen güvenlik görevlileri de maskesiz yolculara ücretsiz maske dağıttı.


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