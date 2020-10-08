Üç cezaevinde Korona paniği

Cezaevlerindeki korona vakaları her geçen gün artıyor. 30-40 kişilik koğuşlarda yaşamaya mecbur bırakılan mahpuslar içeride, aileler dışarıda çaresiz ve panik halinde. 4 yıldır Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu öğretmen Ramazan Yasin Sürel’in test sonucu 5 Ekim 2020 Pazartesi günü pozitif çıktı.





Aynı koğuşta bulunan diğer 8 kişinin de pozitif olduğu iddia ediliyor.







“SEVDİKLERİMİZ ÖLÜME TERK EDİLİYOR”





Bold Medya’ya konuşan Ramazan Yasin Sürel’in aile yakını, “YG-4 koğuşunda kalan 9 kişinin hepsi pozitif. Kastamonu Cezaevinde korana vakası var ama maalesef insan sağlığını düşünmüyorlar. Sevdikleriniz ölüme terk ediliyor. YG-4 koğuşunda kalan 9 kişinin hepsi pozitif.” dedi.





Aile yakını, cezaevinde toplamda 46 kişinin virüs kaptığını da iddia etti.





33 yaşındaki Ramazan Yasin Sürel, dershanelerde ve yurtlarda öğretmenlik ve idarecilik yaptığı için Kasım 2016’da Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuklandı. 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Sürel’in cezasını Yargıtay bozduğu için yeniden yargılanacak.









MENEMEN’DE 6, MANİSA’DA 12 KİŞİDE TESPİT EDİLDİĞİ İDDİASI





Manisa E Tipi Cezaevi C11 koğuşunda kalan 12 kişinin korona teşhisiyle geçen hafta cumartesi günü hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.





İzmir Menemen Cezaevinde ise 6 kişide korona olduğu iddia edildi. Bir aile yakını, “Menemen CİK de 6 kişide covit-19 çıktı. Birçok mahkum karantinaya alındı. Bu sayının daha fazla olmasından endişeliyiz. Dün telefon görüşü yaptırılmadı. Sağlık durumlarından haber alamıyoruz. Cezaevi yönetimi hiçbir şey söylemiyor. Bugün hastaneye götürülen ve mahkum yakınlarının tespit ettiği sayı 6. Menemen Cezaevinde Covit-19 sayısının çok olmasından korkuluyor.” diye konuştu.





“HANGİ VİCDAN BUNU YAPABİLİR”





Başka bir aile yakını ise, “İzmir Menemen T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 15 kişilik koğuşlarda 30 ve 30’un üstünde mahpus bir arada tutuluyor. Hijyenin en önemli olduğu bu dönemde hangi prosedür ve vicdan bunu yapabilir. Yerlerde bırakın yatmayı yerde bile yatacak yer yok. Sırayla çoğu kişi sabaha kadar uyumuyor. Sesimizi duyurmanızı ve bu duruma müdahale edilmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.