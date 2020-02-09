Üç çocuğu tutuklu olan babayıda aldılar

Mardin'in Artuklu ilçesinde gece saatlerinde yapılan ev baskınında 4 kişi gözaltına alındı. Mardin Emniyet Müdürlüğü TEM Şubeye götürülen Abdülkadir Çalhan'ın 3 çocuğu cezaevinde bulunuyor.







Çalhan ile birlikte oğlu Abdullah Çalhan ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltı sırasında Çalhan ailesinin evi dağıtılırken, baba Çalhan'ın yere yatırıldığı öğrenildi. Eve gelen polislerin HDP Gençlik Meclisi üyeleri için aileye "Bunlar terörist. Bunlara neden kapınızı açıyorsunuz" şeklinde sözler sarf ettiği belirtilirken, bu sözlere karşı çıkan aile fertlerine sözlü hakaretlerde bulunulduğu belirtildi.





Bunun yanı sıra Çalhan ailesinin evinde misafir olan HDP Gençlik Meclisi üyesi Özgür Bulut da gözaltına alınırken, gözaltına alınan diğer kişinin ismi öğrenilemedi.





Öte yandan Mardin'de 11 gün önce gözaltına alınan Mihriban Şorli adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.