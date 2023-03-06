Üç çocuk annesi KHK’lı akademisyen intihar etti

Acı haberi İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medya hesabından duyurdu.







Gergerlioğlu, konuyla ilgili paylaşımında, “Bir acı haber daha! Çıkmaz sokağa itip, çıkmasına müsait edilmeyen bir KHKlı daha az evvel intihar etti. Fehmiye Çelenk Samsun Ü. de 44 yaşında zeki,çalışkan bir akademisyendi. Zulmen ihraçtan sonra depresyon girdabından kurtulamadı. Bu akşam 3 çocuk annesi evinde kendini astı. Bu akşam ihraç sonrası yaşadıklarına dayanamayarak intihar eden 3 çocuk annesi, KHKlı akademisyen (Coğrafya) Fehmiye Çelenk yarın toprağa verilecek. Cenaze yarın ikindi namazından sonra Amasya, Taşova, Alpaslan kasabasından kaldırılacak.” ifadelerini kullandı.







