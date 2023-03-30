Üç dönem kuralını takılan AKP’lilerden Erdoğan’a gönderme: Yeni sisteme göre ilk kez vekil olduk

AKP'de 57 milletvekili üç dönem kuralına takılıyor. Parti tüzüğüne göre üst üste üç dönemdir milletvekili seçilenler listeye alınmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Üç dönem kuralı nedeniyle listelerde yeni isimler çokça yer alacak” dedi.





Sözcü Gazetesi'nin haberine göre AKP'li vekiller “Cumhurbaşkanımız da üçüncü kez aday oluyor, bu üç dönem kuralına açıkça dile getirmesi kendi durumunu tartışma konusu yapıyor” yorumu yapıyorlar.





KİMLER TAKILIYOR?





TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Yılmaz Tunç, Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Vedat Demiröz, Jülide Sarıeroğlu ile AKP'de bakanlık da yapan Mahir Ünal, Taner Yıldız, Veysel Eroğlu, Çağatay Kılıç, Cevdet Yılmaz, Fikri Işık'ın da aralarında olduğu 57 isim kurala göre aday olamayacak.





“YENİ SİSTEME GÖRE İLK KEZ SEÇİLDİK”





Erdoğan'ın açıklamalarından sonra AKP'de iki farklı yorumlar yapılmaya başlandı. Bazı milletvekilleri, “2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. Bizler bu sisteme göre ilk kez aday olduk. Yeni sistemle birlikte önceki dönemler sayılmamalı! Kural uygulanmasın” görüşünü dile getirdi.





“REİS DE 3. KEZ ADAY!”





Bazı milletvekilleri ise üç dönemin kamuoyu önünde tartışılmasının Cumhurbaşkanının adaylığı tartışmasını gündeme getirdiğini işaret ettiler. AKP'li bir milletvekili, “Cumhurbaşkanımızın bunu kameraların önünde dile getirmesi doğru olmadı. O zaman bazı insanlar da çıkıp ‘reis de üçüncü kez aday oldu' diyebilir” yorumu yaptı.





BAKANLAR HANGİ İLE GÖNDERİLİYOR









Erdoğan'ın tüm kabine üyelerini milletvekili adayı yapacağını açıklamasından sonra bazı bakanların aday yapılacağı iller netleşmeye başladı: Fuat Oktay (Ankara), Bekir Bozdağ (Şanlıurfa) Fahrettin Koca (Bursa), Süleyman Soylu (Samsun), Mustafa Varank (Trabzon), Mehmet Kasapoğlu (Manisa), Adil Karaismailoğlu (İstanbul) eski Bakan Abdülhamit Gül (Diyarbakır).