Samanyolu Haber /Gündem / Üç farklı kimlikle oy kullanmaya çalışan AKP’li yakalandı /28 Mayıs 2023 17:34

Üç farklı kimlikle oy kullanmaya çalışan AKP’li yakalandı

Afyonkarahisar’da üç farklı kimlikle önce başkası adına oy kullandıktan sonra kendi adına da oy kullanmaya çalışan AKP’li seçmen sandık görevlilerinin dikkati sayesinde yakalandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylamasında birçok şehirden usulsüzlük haberleri gelmeye devam ediyor.

Afyonkarahisar'da Ali Çağlar Anadolu Lisesi'nde 2 farklı kimlikle önce başkaları adına oy kullandıktan sonra kendi adına da oy kullanmaya çalışan AKP'li seçmen H.Ö,  İYİ Partili sandık görevlilerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

O anlar ise eski CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANMASINA RAĞMEN KENDİSİNİ SAVUNDU

Görüntülerde sandık görevlilerinin dikkati sayesinde farklı kimliklerle yakalanmasına rağmen itirazlarına devam ederek kendisini savunan AKP'li seçmen, ‘Ben yanlış kimliği vermişim. Diğer kimliği vermişim” dedi.

Daha sonra üstünün aranması için polis çağıracaklarını söylemelerini üzerine bir kimlik daha çıkartan AKP'li seçmen, “Bu kardeşin kimliği. Helalimle imza atmışım” ifadelerini kullandı.

“SANDIKLARA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Farklı kimliklere oy kullanmaya çalışan AKP’li seçmenin polis tarafından emniyete götürüldüğünü söyleyen CHP’li Görgöz, “Biz farklı bir şikayet için okula gittik. Onunla ilgilenirken yan taraftan seslerin yükseldiğini duyduk. Daha sonra oraya yöneldiğimizde bir AKP'li seçmenin 3 farklı kimlikle oy kullanmaya çalıştığına şahitlik ettik.

Ben de o anları cep telefonu kameramla kayıt altına aldım. İtirazlar üzerine tutanak tutuldu ve vatandaş polis tarafından götürüldü. Şu an Afyonkarahisar'da bütün gönüllülerimizle birlikte sandıklara sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi.
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