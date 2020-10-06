Samanyolu Haber /Gündem / [Dünü, bugünü ve yarını...] /06 Ekim 2020 13:50

[Dünü, bugünü ve yarını...]

Abdullah Aymaz, Eyüp Beşir ve İbrahim Shafi Zanga, Hizmet Hareketi'nin üç farklı kuşağını temsil ediyor. "Hizmet Konuşmaları" programına konuşan üç isim Hizmet'in geleceğini nasıl yorumladı?

SHABER3.COM

YouTube'da yayın yapan Hizmetten.com kanalında başlayan “Hizmet Konuşmaları” programının ilk üç bölümünde Hizmet Hareketi mensubu üç farklı kuşağın görüşleri yer almıştı.

Kanalda yayınlanan son videoda üç farklı kuşaktan üç isimin anlattıkları bir araya getirildi.
 
Üç ismin, "Hizmet nedir? Bugüne kadar neler yaptı? Gönüllülerini nasıl bir gelecek bekliyor?" gibi ortak sorulara nasıl cevap verdikleri ortaya konuldu.  

İşte Abdullah Aymaz, Eyüp Beşir ve İbrahim Shafi Zanga’nın Hizmet Konuşmaları’ndaki o açıklamalarının dikkati çeken bölümleri:


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