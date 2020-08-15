Samanyolu Haber /Gündem / Üç gün sonra böyle bulundu! /15 Ağustos 2020 22:34

Üç gün sonra böyle bulundu!

Üç gündür Marmara Denizi'nin ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı.

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Balıkesir'in Bandırma Limanı'ndan İstanbul Yenikapı’ya seferini yapmakta olan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotunun kaptanı Marmara Denizi’nin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etti. 

Feribot motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı.

TELEFON KULLANMIYORMUŞ

Feribota çıkarılan kişinin, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını, ancak akıntıya kapıldığını, telefon da kullanmadığını söylediği öğrenildi. 

Yenikapı İskelesi’ne getirilen ve oldukça bitkin olduğu gözlenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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