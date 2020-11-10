Samanyolu Haber /Gündem / Üç günde 7'si hekim 13 sağlık çalışanı COVID-19'dan vefat etti /10 Kasım 2020 16:41

Üç günde 7'si hekim 13 sağlık çalışanı COVID-19'dan vefat etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), son 3 günde 13 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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#Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin etiketiyle paylaşılan mesajda "Salgına karşı yeterli önlemleri almayan iktidarın politikalarından kaynaklı her gün sağlık çalışanlarını kaybediyoruz, tükeniyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Son 3 günde vefat eden sağlık çalışanlarının isimleri şöyle:

Mehmet Mollamahmutoğlu, Dr. Habib Demirel, Murat Öndeş, Murat Yeni, Dr. Metin Kebapçı, Murat Esen, Dr. Aslı Yıldız, Dr. Sami İpek, Dr. Selim Akın, Diş Hekimi Önder Kuşakçıoğlu, Dr. Mesut Cem İlkin, Ecz. Hüseyin İlhami Okatan, Orhan Özgül.
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