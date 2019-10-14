3 hafta sonra Bahçeli'den ilk fotoğraf

Ani rahatsızlığı ile siyaset kulislerinin hareketlenmesine sebep olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli üç hafta sonra parti genel merkezine geldi.





Bu sabah saatlerinde parti genel merkezinde genel başkan yardımcıları ve özel kalem müdürü tarafından kapıda karşılanan Bahçeli gazetecilerin bulunduğu bölüme uğramadan odasına geçti.





Partililere uzaktan el sallayan ve Bozkurt işareti yapan Bahçeli'nin bitkin olduğu ve sakallarının uzadığı gözlendi.









MHP lideri Bahçeli üç hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi ile tedavi altına alınmıştı. Mehmet Haberal'a ait Başkent Hastanesi'nden taburcu edilmesinin akabinde Bahçeli'nin tedavisine Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam edilmişti.



