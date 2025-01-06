Samanyolu Haber /Gündem / Üç harfli market zincirinde satılan sütler toplatılıyor: İçinden bakın ne çıktı! /06 Ocak 2025 11:01

Üç harfli market zincirinde satılan sütler toplatılıyor: İçinden bakın ne çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde üç harfli market zincirlerinden birinde satışa sunulan sütlerin içinde sadece su bulunduğu tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi Türkiye'de gündem olurken, bir gıda skandalı haberi de Danone tarafından üretilen 'Birşah' markalı sütlerden geldi. 

Üç harfli market zincirlerinde satışa sunulan ve milyonların evine giren sütlerin içerisinden süt yerine su çıktı. 

MARKETLERDEN TOPLATILIYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, dev market zincirlerinde satışa sunulan Birşah markalı tam yağlı sütlerden “su” çıktığı iddiası üzerine inceleme başlattı. Birşah markalı sütlerin üretildiği tesiste yapılan denetimler sonrasında bir parti süte, süt yerine su konulduğu tespit edildi.

Konuya ilişkin Danone tarafından yapılan açıklamada, UHT süt üretim teknolojisi nedeniyle üretimin başlangıç aşamasında sıcaklık dengesini sağlayabilmek için sütlerin içerisinde içilebilir su kullanıldığı aktarıldı. 

Firma, 176.L parti numaralı Birşah marka 1 litre %3.1 yağlı UHT içilebilir sütler hakkında toplatma kararı verildiğini duyururken, ürünün herhangi bir şekilde sağlığa olumsuz etki edecek bileşen içermediği vurgulandı. 

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üreticilerinden olduğumuz Birşah marka 1 litre %3,1 yağlı UHT içme sütünün üretim hattında, yaklaşık 1 dakika süreyle, münferit bir teknik aksaklık yaşandığı ve bunun neticesinde 176.L parti numaralı ürünün yaklaşık ilk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir. Yaklaşık 100 litre gibisınırlı sayıdaki içilebilir su içeren ürün halk sağlığını etkileyecek bir tehlike oluşturmamaktadır. Geriye doğru izlenebilirlik yapılarak ürün satışa sunulduğu tüm noktalardan toplatılmıştır.” denildi. 

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