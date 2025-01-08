Üç harfli marketlerden birinde daha bozuk süt vakası





BOZUK SÜTLERİ KAYDA ALDILAR

Birşah marka sütlerde "su" kullanıldığı iddialarının ardından üretici firma Danone'den yapılan açıklamada, "İlk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir" denilmişti.Olayın ardından bir süt vakası da üç harfli bir markette satılan Dost sütte görüldü.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sütün bozuk olduğu ve kesik bir şekilde bardağa aktığı görüldü.Videoyu çeken kişinin, "Berbat bir süt, çocuklar için büyük tehlike" dediği görüldü.Ayrıca bir sosyal medya kullanıcısı da aldığı sütü paylaşarak, "Artık son kullanma tarihi bile güvenilirlik sağlamıyor. Aldığım Dost Süt son kullanma tarihi geçmediği halde bozuk çıktı. Böyle bir ürünün raflarda yer alması kabul edilemez." dedi.