Samanyolu Haber /Gündem / Üç harfli marketlerden birinde daha bozuk süt vakası /08 Ocak 2025 22:13

Üç harfli marketlerden birinde daha bozuk süt vakası

Birşah marka sütlerin bir partisinde içilebilir su çıkması ve toplatılmasının ardından bu kez bir başka üç harfli markette daha bozuk süt vakasına rastlandı.

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Birşah marka sütlerde "su" kullanıldığı iddialarının ardından üretici firma Danone'den yapılan açıklamada, "İlk 100 litresinde (100 paketin) sehven içilebilir suyun paketlendiği tespit edilmiştir" denilmişti.

Olayın ardından bir süt vakası da üç harfli bir markette satılan Dost sütte görüldü.

BOZUK SÜTLERİ KAYDA ALDILAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde sütün bozuk olduğu ve kesik bir şekilde bardağa aktığı görüldü.

Videoyu çeken kişinin, "Berbat bir süt, çocuklar için büyük tehlike" dediği görüldü.

Ayrıca bir sosyal medya kullanıcısı da aldığı sütü paylaşarak, "Artık son kullanma tarihi bile güvenilirlik sağlamıyor. Aldığım Dost Süt son kullanma tarihi geçmediği halde bozuk çıktı. Böyle bir ürünün raflarda yer alması kabul edilemez." dedi.
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