Üç hesaptan Trump sansürlendi

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi" ifadeleri kullanıldı.







ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından, Trump taraftarları başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını basması herkesi şok etti.





Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.







Facebook ve Twitter, Kongre baskını sonrası Trump'ın bazı paylaşımlarını dün yaşanan gerginliği tırmandırma riski taşıdığı gerekçesiyle kaldırmıştı. Twitter daha sonra Trump'a 12 saat engelleme getirildiğini açıklamıştı.





Trump, Twitter hesabından taraftarlarına 'itidal' çağrısında bulunurken, "Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın, seçim bizden çalındı" şeklinde ifadeler kullanmıştı.