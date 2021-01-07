Samanyolu Haber /Dünya / Üç hesaptan Trump sansürlendi /07 Ocak 2021 10:54

Üç hesaptan Trump sansürlendi

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtti.

SHABER3.COM

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi" ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından, Trump taraftarları başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını basması herkesi şok etti.

Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.

Facebook ve Twitter, Kongre baskını sonrası Trump'ın bazı paylaşımlarını dün yaşanan gerginliği tırmandırma riski taşıdığı gerekçesiyle kaldırmıştı. Twitter daha sonra Trump'a 12 saat engelleme getirildiğini açıklamıştı.

Trump, Twitter hesabından taraftarlarına 'itidal' çağrısında bulunurken, "Bugünü de sonsuza kadar hatırlayın, seçim bizden çalındı" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Üç hesaptan Trump sansürlendi Sonraki Haber >>

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:51