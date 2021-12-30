Üç ilahiyatçı DEM’e icazet verdi

Türk Lirası, dolar ve euro başta olmak üzere yabancı para birimlerine mukabil değer kaybetmeye devam ediyor.







“Dövize endeksli mevduat (DEM)” diye bilinen kur korumalı TL mevduatın caiz olup olmadığı tartışması devam ederken; Ziraat Katılım Bankası üç ilahiyatçıdan icazet belgesi aldı.





“Kur Korumalı TL Katım Hesabı İçin Verilen İcazet Belgesi’nin altında Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya, Prof. Dr. Süleyman Kaya ve Mehmet Odabaşı’nın imzası bulunuyor.





Belgede DEM hesabının yüzde 90/10 kâr paylaşımı oranı ile açılacağı belirtilirken şu hükümler yer aldı: “Hesaba vade günü haricinde para yatırma işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Hesabın vadesinden önce kapatılmaması esastır.”





Belgede, “Kur korumalı TL katılma hesapları karşılaşılan olağanüstü durum sebebiyle kamu yararı dikkate alınarak maslahat ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinden İslamî finans ilke ve esaslarına uygun görülmüştür.” denildi.







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine yakın çizgide yayın yapan ve “yandaş” diye nitelendirilen Yeni Şafak gazetesinde makaleleri yayımlanan ilahiyat profesörü Hayrettin Karaman ise, “Hazine tarafından verilecek kur farkı faiz değil, hibedir.” fetvasını vermişti.







