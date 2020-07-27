Samanyolu Haber /Dünya / Üç kadın, diktatöre karşı birleşti /27 Temmuz 2020 14:51

Üç kadın, diktatöre karşı birleşti

Belarus'ta üç kadın aday, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde 25 yıldır iktidarda olan ve "Avrupa'nın son diktatörü" diye nitelenen Aleksander Lukaşenko'ya karşı ittifak yapma kararı aldı.

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Belarus'ta seçimlere katılmaktan men edilen kocalarının yerine siyaset sahnesine üç kadın aday, "Eşitiz ve kazanabiliriz" sloganıyla Aleksander Lukaşenko'ya birleşti.

Üç aday kendilerine "Zavallı şeyler. Belarus Anayasası'nın bir kadın için yapılmadı." diyen Lukaşenko'ya rakip olma kararı aldı.

Svetlana Tikhanovskaya, mayısta hükûmet karşıtı bir gösteriye katıldığı için hapse atılan eşinin yerine seçimlere girmeye karar vermişti.

ÜÇ ADAYDAN MÜŞTEREK KAMPANYA

Kısa sürede popüler olduğu belirtilen Tikhanovskaya geçen hafta diğer iki kadın aday Maria Kolesnikova ve Veronika Çepkalo'nun da desteğini aldı. Üç aday şimdi Tikhanovskaya'nın liderliğinde müşterek kampanya yürütüyor.

Güvenlik kaygısıyla çocuklarını ülke dışına gönderdiğini aktaran Tikhanovskaya, televizyonda yayımlanan seçim konuşmasında "Başlangıçta korkuyordum. Hükûmetin varlığını idame ettirebilmek için neler yapabileceğini biliyorum. Ancak artık korkmuyorum." dedi.

AVRUPA'NIN SON DİKTATÖRÜ: LUKAŞENKO

Eşi hapiste olan Maria Kolesnikova, Tikhanovskaya'yla niçin ittifak yapma kararı aldığını açıklarken "Olağanüstü cesur bir kadın. Omuzlarında büyük bir yük var." diye konuştu.

Veronika Çepkalo'nun kocası da geçen hafta çocuklarıyla birlikte Moskova'ya kaçmıştı.

Üç aday kampanyalarında şehirli orta sınıfla kırsal kesimdeki Lukaşenko muhaliflerininin desteğini almayı hedefliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre seçimlerden önce Lukaşenko'nun ana rakipleri, yüzlerce muhalifle birlikte hapse atılmıştı. 
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko Türkiye'ye gelecek

18 MART 2019: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko (sağda), AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Batı medyasında sık sık "Avrupa'nın son diktatörü" diye anılan Lukaşenko yıllardır ağır insan hakları ihlalleri ve seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.
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