Üç kadın… Üç KHK’lı… Üç hikâye…

SESSİZ ÇIĞLIK” KİTABININ TÜRKÇESİ RAFLARDA





AST (Advocates Silence Of Turkey), 15 Temmuz 2016 Darbe Tiyatrosu sonrası Erdoğan rejimi tarafından sistematik adaletsizliğe ve baskıya maruz bırakılan yüz binlerin sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan röportajlardan üçü daha kitaplaştırıldı.







8 aylık titiz bir çalışma sonrası yayımlanan kitapta, yaşadıkları zulümleri cesurca paylaşmayı seçen 3 kahraman kadının gerçek hikâyelerine yer veriliyor.

Hikayelerden ilki, kocası ve kendisi KHK’larla hukuksuzca mesleklerinden ihraç edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen genç bir kadına, Birgül KOÇAK’a ait. İki küçük yavrusundan kopartılarak hapse atılan Koçak, dört kez rencide edici bir şekilde çıplak aramaya, baş gardiyanın tehditlerine ve daha pek çok zulme kahramanca direnir. 10 aylık bir esaretin ardından eşi ve çocuklarıyla özgürce yaşayabilmek için kaçarak Yunanistan’a sığınan genç kadın burada henüz 5 yaşındaki oğluna konulan lösemi teşhisiyle yüzleşir. Bir bayram sabahı aldığı kara haberle sarsılan Birgül Koçak’ın bu sarsıcı, bir o kadar da umut dolu hikayesi ‘Sessiz Çığlık’ kitabında.





Hikayelerden ikincisi, 15 Temmuz darbe tiyatrosu günlerinde Hizmet Hareketine karşı başlatılan cadı avı kıskacında çocuklarıyla birlikte var olma mücadelesi veren Yasemin-Yasin ATİK çiftine ait. Yuvalarının parçalanmaması için akıl almaz zorluklara göğüs geren bir karı koca, çocuklarına ülkenin puslu atmosferini hissettirmemek için oyunlar icat eden bir baba ve 60 metrekare bir kapı dairesinde gıkını bile çıkarmadan doğum yapmak zorunda bırakılan bir anne ve zulüm ülkesinde kimliksiz dünyaya gelen masum bir bebeğin gerçek hikayelerini soluksuz okuyacaksınız.





Kitaptaki üçüncü ve son hikâyede ise Ege denizinin ortasında batan bir tekneyle faciaya dönüşen bir umut yolculuğunun acı dolu neticesine yer veriliyor. Erdoğan rejimi iki minik bebeğiyle kendilerine aile olma hakkı tanımadığı için ülkeden kaçmaya çalışan genç bir kadının kaderi, bir Eylül gecesinde pek çok masuma mezar olan Ege Denizi’nde değişti. Eşi ve iki minik bebeği gözlerinin önünde şehadete yürüyen, yüzme bilmemesine rağmen sağ kurtulmayı başaran genç kadın trajik hikayesini gözyaşları içinde okuyacaksınız.

Mina Leyla’nın kalemiyle okuyucusuna ulaşan hikayeler ‘Sessiz Çığlık’ ismiyle yayımlandı. Kitabı Google Books'ta ve Google Play'den temin edebilirsiniz.



