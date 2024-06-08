Üç kez temel atma töreni gördü 13 yıl geçti, hizmete giremedi

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın haberine göre 13 yılda 8 bakan ve 3 temel atma töreni gören Çukurova Havalimanı’nın ne zaman açılacağı belli değil. Meclis’te Ulaştırma Bakanlığı bürokratlarını eleştiren CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Bu toplantıda Mersinlilere artık kesin bir tarih verin” dedi.



Proje için 13 yıl içinde defalarca farklı tarihlerde açılış sözü verilmesini kabul eden Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu, CHP’li Kış’ın ısrarlı açılış tarihi sorularına “Tarih vermeye korkuyorum” diye espri yaptı ve “Temmuz ayını geçmez” diye ekledi. DHMİ Genel Müdürü’nden konu hakkında açıklama bekleyen Komisyon Başkanı “Artık kimsenin beklemeye tahammülü olmayan bir proje. Bizlere bahanesi olmayan bir tarih verin” dedi.



YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE 25 YIL ŞİRKET İŞLETECEK



Tarsus’ta, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen Çukurova Havalimanı inşaatı sürüyor... Şirket alanı 25 yıl işletecek. Ancak ne zaman hizmete gireceği meçhul.



“AKIBETİNDEN HABERLERİ YOK”



Komisyon Başkanı ve Ulaştırma Bakanlığı bürokratlarına sorular yönelten Kış, komisyonda net bir yanıt alamayınca, “Görüyoruz ki AKP’li yetkililerin ne birbirinden haberi var, ne de projenin akıbetinden haberleri var” dedi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin ise açılışın gecikmesini önce depreme, sonra da Kurban Bayramı telaşesine bağladı.



CHP’li Kış şunları söyledi: “Çukurova Havalimanı Projesi artık tüm Türkiye’nin gündeminde… Bunu da söylemekten biz bıktık ama bir türlü sonuca ulaştırmamak gibi de bir durum söz konusu. Mersinimiz için ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik önemde olan ve 13 yıldır bitirilemeyen bir proje olarak da tarihe geçti. Komisyon Başkanımız olarak siz de yakından biliyorsunuz, ulaştırma bakanıyken bölgemize gelip defalarca açılışı için söz verip giden bakanlar arasında da yerinizi aldınız. Çukurova Havalimanı bir türlü açılamadı, hâlâ da akıbetini bilmiyoruz. Bu konuda Başkan, sizin bir bilginiz varsa doğru ve net bilgilendirme yaparsanız Mersinliler adına çok mutlu olacağız, bölge adına çok mutlu olacağız, çünkü herkesin beklediği, yatırımlarını ona göre planladığı bir durum söz konusu.”