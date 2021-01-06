Üç kişiden ikisinde aynı korku!

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Ipsos’un son araştırması tüm dünyada yeni tip Koronavirüs (Covid-19) etkisi ile çalışanların yarıdan fazlasının işini kaybetmekten korktuğunu ortaya koydu.





Koronavirüs karantinası ile iş dünyası evlere taşınırken, çalışanlar anksiyete, stres ve yalnızlıkla boğuşuyor. Ipsos ve WEF, 28 ülkeyi kapsayan bir araştırma ile salgının iş hayatına etkisini ortaya koydu.





100 ÇALIŞANDAN 56'SI ENDİŞELİ





Aralık sonunda tamamlanan araştırma, global olarak çalışanların yüzde 56'sının iş güvenliğinden endişe ettiğini, yüzde 55'inin ise değişim sebebiyle stres yaşadığını ortaya çıkardı.





İşten çıkarma yasağına rağmen Türkiye iş güvenliği endişesinde yüzde 70 ile ilk 5 ülkeden biri oldu.





Çalışanların işini kaybetme korkusu yaşadığı ülkeler sırasıyla Malezya (Yüzde 74), Suudi Arabistan (Yüzde 73), Güney Kore (Yüzde 73), Arjantin (Yüzde 70) ve Türkiye (Yüzde 70).





ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİ AZALDI





Araştırmanın yapıldığı 20 Kasım-4 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemde katılımcıların yüzde 52'si evden çalışıyordu. Araştırma sonuçları çalışanların yüzde 46'sının verimliliğinin azaldığını düşündüğünü ortaya koydu.





Türkiye'deki çalışanların ise yüzde 63'ü salgında verimliliğinin azaldığını belirtti. Türkiye bu oranla Malezya'dan sonra en verimsiz hisseden ülke oldu.





EV-İŞ DENGESİNİ KURMAKTA ZORLANIYORLAR





Çalışanların neredeyse yarısı (Yüzde 49) evde çalışırken yalnız ve izole edilmiş hissettiğini belirtti. Bu kriterde de ilk 5'te olan Türkiye'de ise bu oran yüzde 75 olarak ortaya kondu.





Türkiye'de çalışanlar ev ve iş dengesini kurmakta tüm dünyadan daha fazla sorun yaşıyor. “Ev ve iş dengesi kurmakta zorlanıyorum.” diyenlerin oranı globalde yüzde 50 iken, yine zirvede yer alan Türkiye'de katılımcıların yüzde 68'i bu noktada zorlandığını belirtti.





EN STRESLİ 3'ÜNCÜ ÜLKEYİZ





Araştırmada çalışanlara değişen iş şartlarının strese yol açıp açmadığı da soruldu. Stres yaşadığını söyleyenlerin oranı yüzde 55 olurken, ilk sıradaki Peru'da bu oran yüzde 72, Suudi Arabistan'da yüzde 72 ve üçüncü sıradaki Türkiye'de yüzde 69 oldu.





Türkiye'yi Şili ve Arjantin takip etti. Araştırma salgın döneminde global olarak çalışanların yüzde 44'ünün gece geç saatlere kadar çalıştığını ortaya koydu. Türkiye'de bu oran yüzde 49 ile ortalamanın üzerinde.