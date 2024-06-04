Üç kişinin öldüğü diyaliz skandalında yeni detay...

Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti, Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 33 diyaliz hastasının sağlık sorunları yaşaması ve üç hastanın hayatını kaybetmesiyle sarsılan sağlık krizini araştırmak üzere 3 Haziran 2024 günü Burdur'a gitti.



Burdur Devlet Hastanesi’nde hem başhekim hem de hekimler ve sağlık emekçileri ile görüşen heyet, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şunları kaydedildi:



''Yapılan görüşmelerde erken açılışı yapılacağı gerekçesiyle hastanenin tam teslim edilmediği, geçici teslime bağlı olarak su tesisatında bir sorun olabileceği, hekimlerin/sağlık emekçilerinin olay günü musluklardan mavimtırak bir su aktığını aktarmasının da bunu doğrular nitelikte olduğu kaydedildi.



Sağlık emekçilerinin diyaliz hastalarındaki bilinç bulanıklığı durumundan şüphelenerek duruma erken müdahale etmesi nedeniyle çok daha kötü sonuçların önüne geçildiği belirtilen görüşmelerde, bir veya birkaç kişiye suç yüklenerek kurumsal hatalar zincirinin üzerinin örtülmemesi ve olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması istendi.



Burdur Devlet Hastanesi’nde diyaliz işlemi yapılan hastaların ölümüyle sonuçlanan olayın takipçisiyiz."