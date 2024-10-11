Üç kişiyi bıçaklayan saldırgan oynadığı oyunları suçladı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre olay, Kayaşehir Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre M.G. caddede bir süre dolaştıktan sonra bez ile yüzünü örttü. Ardından yanında bulunan bıçağı çıkartarak rastgele pastanede oturan H.F.E'ye saldırarak bıçakladı. Saldırgan daha sonra caddeye doğru koşarak kaldırımda yürüyen karı kocaya saldırdı. Bu saldırıda S.Y'de sırtından bıçaklandı.





M.G, koşarak önüne çıkan E.Ç'yi bıçakladıktan sonra caddede bulunan okula girmeye çalıştı. Okul kapısının kapalı olması nedeniyle okula giremeyen saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E. ambulanslarla hastaneye götürülürken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kimliğini belirlediği bıçaklı saldırganı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.





İstanbul Başakşehir'de 17 yaşındaki M.G. bir bezle yüzünü kapatarak eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. Olay yerinden kaçan saldırgan evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesi ortaya çıkan M.G'nin oyunların etkisinde kalarak 3 kişiyi bıçakladığını söylediği öğrenildi.Emniyette sorgulanan M.G. ifadesinde, sürekli bilgisayar ve telefondan savaş oyunları oynadığı, oyunu bırakıp gerçek hayatta oyunlar oynamasına dair rüyalar gördüğünü öne sürdü. Olayın gerçekleştiği gün yine aynı rüyayı gördüğünü söyleyen M.G. uyandıktan sonra mutfaktan bıçak alarak dışarı çıktığını anlattı. Özelikle bir hedef seçmediğini söyleyen şüpheli dışarda kafede oturan şahısları görmesi üzerine bıçakla yaraladığını kaydetti. M.G'nin ifadesinde, 'oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta şahısların kendisine saldıracağı düşüncesiyle bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiğini' söylediği öğrenildi.