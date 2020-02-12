Samanyolu Haber /Gündem / Üç kurumdan Van'daki çığ felaketiyle ilgili rapor... /12 Şubat 2020 23:40

Üç kurumdan Van'daki çığ felaketiyle ilgili rapor...

Van'da meydana gelen ve 41 kişinin ölümü neden olan çığ felaketiyle ilgili üç kurumdan ortak bir rapor açıklaması geldi.

SHABER3.COM

Bahçesaray’da 41 kişinin ölümü, 84 kişinin yaralanmasına neden olan ve halen bir kişinin kayıp olduğu çığ felaketine ilişkin Van Barosu, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ile Van-Hakkâri Tabip Odası tarafından hazırlanan rapor açıklandı.

Van Barosu binasında yapılan açıklamaya üç kurumun temsilcileri katıldı. Birleşenler adına açıklamayı yapan Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, çığ felaketinde yaşanan ihmalleri tek tek sıraladı. 

Yaşanan çığ felaketi üzerinden geçen süreye rağmen halen bir itfaiye erine ulaşılamadığını anımsatan Uçar, yapmış oldukları inceleme ve görüşmeler sonrası ortada çok ciddi ihmallerin olduğu kanısına vardıklarını vurguladı. Uçar, “Mevcut durumda bir an önce, ilk çığdan sonra yaşanan ihmallerin ve ikinci çığın oluşmasına neden olabilecek ağır paletli iş makinelerinin çığ bölgesine getirilmesi gibi her türlü yanlış yaklaşımdan sorumlu olabilecek kişi ve kurumlar soruşturma sürecinde açığa çıkarılmalı ve kamuoyu aydınlatılmalıdır. Doğal afetlerde can kayıplarının yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin acilen ülke olarak ele alınması gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi. 

İhmaller şöyle sıralandı: “Kriz masası oluşturulmadığından, yol güvenlik önlemleri alınmamış olmasından kaynaklı birinci çığın gerçekleştiği alana, yetkili yetkisiz, donanımlı donanımsız herkesin gelişigüzel kurtarma faaliyetlerine katıldığı, arama ve kurtarma faaliyetlerini yürüten profesyonel ekiplerin yeterli sayıda olmadığı, yeni bir çığ felaketinin oluşmaması için önlemlerin alınmadığı, ağır iş makinelerinin çığ bölgesinde hareketli olduğu.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Üç kurumdan Van'daki çığ felaketiyle ilgili rapor... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:57:24