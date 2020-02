Üç kurumdan Van'daki çığ felaketiyle ilgili rapor...

Bahçesaray’da 41 kişinin ölümü, 84 kişinin yaralanmasına neden olan ve halen bir kişinin kayıp olduğu çığ felaketine ilişkin Van Barosu, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ile Van-Hakkâri Tabip Odası tarafından hazırlanan rapor açıklandı.





Van Barosu binasında yapılan açıklamaya üç kurumun temsilcileri katıldı. Birleşenler adına açıklamayı yapan Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, çığ felaketinde yaşanan ihmalleri tek tek sıraladı.





Yaşanan çığ felaketi üzerinden geçen süreye rağmen halen bir itfaiye erine ulaşılamadığını anımsatan Uçar, yapmış oldukları inceleme ve görüşmeler sonrası ortada çok ciddi ihmallerin olduğu kanısına vardıklarını vurguladı. Uçar, “Mevcut durumda bir an önce, ilk çığdan sonra yaşanan ihmallerin ve ikinci çığın oluşmasına neden olabilecek ağır paletli iş makinelerinin çığ bölgesine getirilmesi gibi her türlü yanlış yaklaşımdan sorumlu olabilecek kişi ve kurumlar soruşturma sürecinde açığa çıkarılmalı ve kamuoyu aydınlatılmalıdır. Doğal afetlerde can kayıplarının yaşanmaması için alınması gereken tedbirlerin acilen ülke olarak ele alınması gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.





İhmaller şöyle sıralandı: “Kriz masası oluşturulmadığından, yol güvenlik önlemleri alınmamış olmasından kaynaklı birinci çığın gerçekleştiği alana, yetkili yetkisiz, donanımlı donanımsız herkesin gelişigüzel kurtarma faaliyetlerine katıldığı, arama ve kurtarma faaliyetlerini yürüten profesyonel ekiplerin yeterli sayıda olmadığı, yeni bir çığ felaketinin oluşmaması için önlemlerin alınmadığı, ağır iş makinelerinin çığ bölgesinde hareketli olduğu.”