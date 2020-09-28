Samanyolu Haber /Gündem / Üç öğretmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti! /28 Eylül 2020 21:23

Üç öğretmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti!

Yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden 1 hafta geçerken, Kayseri’de farklı okullarda görev yapan üç öğretmen, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Koronavirüs salgını gölgesinde başlayan yüz yüze eğitimin ilk haftası geride kalırken, Kayseri'den gelen haber endişeleri artırdı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Kayseri'de Kocasinan Mehmet Alçı İlkokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mustafa Yağmur, Kayseri Arif Molu Meslek Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Teknolojisi Öğretmeni Dursun Kocakaya, Kayseri Merkez Meslek Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Nurdağ Coşar Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENLERİNİ YAZMADILAR
 
Vefat haberleri Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından da duyuruldu. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci'nin ismiyle yapılan açıklamada, öğretmenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci’nin öğretmenlerin ölüm nedenini yazmaması tepkiyle karşılandı.

KONYA'DA DA İKİ MÜDÜR HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Konya'da Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan, Koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi.
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