Üç otomotiv devi hakkında soruşturma

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ ile Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ hakkında Danıştay'ın iptal kararını yerine getirmedikleri belirtildi.







Üç otomobil şirketinin, 2009 yılında gelen ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmadığı ve arzlarını azalttığı yönünde şikâyetler vardı. Söz konusu şikâyetler hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına dair karar, 2019 yılında Danıştay tarafından reddedilmişti.





Rekabet Kurulu da bu kapsamda şirketler hakkında soruşturma başlattı ve savunma talep etti. Rekabet Kurulu’nun açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"Rekabet Kurulu tarafından şirketimize iletilen yazıda, Rekabet Kurulu'nun 2009 yılında otomotiv sektörüne yönelik olarak getirilen ÖTV indirimi kapsamında, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüslerin ÖTV indirimi sonrası birlikte hareket ederek fiyat artışı yaptıkları ve mal arzını kısıtladıkları yönündeki şikâyetlerin reddine ve soruşturma açılmasına gerek olmadığına ilişkin 24 Haziran 2009 tarihli kararının Danıştay tarafından 4 Aralık 2019'da iptal edilmesini takiben, söz konusu iptal kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak şirketimiz nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmekte ve bu kapsamda şirketimizden savunma talep edilmektedir."