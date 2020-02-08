Samanyolu Haber /Gündem / Uçağın enkazı kaldırılıyor /08 Şubat 2020 17:08

Uçağın enkazı kaldırılıyor

Pegasus Hava Yolları'nın pistten çıkan uçağının enkazı kaldırılıyor.

SHABER3.COM

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelen 11 kişilik heyet gelmiş enkazın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunmuştu. 

Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı heyetin incelemelerinin sona ermesinin ardından enkazın kaldırma çalışmaları başlatıldı.

Öncelikle uçağın kuyruk bölümüne itfaiye merdiveniyle çıkan ekipler enkazı kaldırmak için halat bağladı. Ekipler daha sonra uçağın başka bölümlerinde de aynı işlemi yaptı. 

Enkazı kaldırmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uçağın enkazı kaldırılıyor Sonraki Haber >>

Zülfü Livaneli o sesi arıyor

Zülfü Livaneli o sesi arıyor

Polisin gösteri hakkına tahammülü yok!

Polisin gösteri hakkına tahammülü yok!

Bariyer kapalıyken geçmeye çalıştı!

Bariyer kapalıyken geçmeye çalıştı!

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Tarihi tren garı küle döndü!

Tarihi tren garı küle döndü!

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

CNN Türk yine sansürledi!

CNN Türk yine sansürledi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:40:44