Uçağın enkazı kaldırılıyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 180 kişinin yaralandığı uçak kazası sonrası incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.





Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelen 11 kişilik heyet gelmiş enkazın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunmuştu.





Aralarında Boeing teknik ekibinin de yer aldığı heyetin incelemelerinin sona ermesinin ardından enkazın kaldırma çalışmaları başlatıldı.





Öncelikle uçağın kuyruk bölümüne itfaiye merdiveniyle çıkan ekipler enkazı kaldırmak için halat bağladı. Ekipler daha sonra uçağın başka bölümlerinde de aynı işlemi yaptı.





Enkazı kaldırmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.



