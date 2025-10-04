Üç penaltı kurtaran Berke milli kahraman gibi

Sezon başında Eyüpspor’dan 5 milyon euro bedelle Lille’e transfer olan milli kaleci, Roma Olimpiyat Stadyumu’nda adeta destan yazdı. Fransız spor gazetesi L’Équipe, Özer’i manşetine taşıyarak performansını “anıtsal” olarak nitelendirdi.



Üç penaltılık mucize



Maçın 84. dakikasında Lille ceza sahasında elle oynama kararıyla Roma penaltı kazandı. Topun başına geçen Artem Dovbyk, ilk vuruşunda Özer’i geçemedi. Ancak Lille oyuncularının ceza sahasına erken girmesi nedeniyle atış tekrarlandı.



Dovbyk ikinci denemesinde yine aynı köşeye vurdu, Özer bu kez de penaltıyı çıkardı. Fakat bu sefer kalecinin çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle üçüncü penaltı kararı geldi.



Roma, üçüncü deneme için Matias Soulé’yi görevlendirdi. Özer, bu kez sağ köşeye atlayarak topu çıkardı ve üç penaltıyı da kurtararak takımını galibiyete taşıdı.



Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, maçtan sonra “Bir maçta üç penaltı kaçırıldığını hiç görmemiştim. Bu, neredeyse benzersiz bir durumdu,” dedi.



Berke Özer ise karşılaşma sonrası,



“Kimse üç penaltı kurtarmayı beklemez, bir rüya gibiydi. Maçtan önce kız arkadaşıma gol yememeye söz vermiştim. Böyle olacağını ben de tahmin etmezdim ama başardım,” ifadelerini kullandı.



Instagram’da paylaştığı mesajda da “Eğlenmediniz mi?” yazdı.



Avrupa basınında övgüler



Özer’in tarihi gecesi Avrupa medyasında geniş yer buldu.



L’Équipe, “Roma Olimpiyat Stadyumu’nda böyle bir atmosferde üç penaltı kurtarmak inanılmaz bir başarı” derken, “Türkiye’den Fransa’nın kuzeyine sessizce gelen Berke, Lille’in hafızasında kalacak bir gece yaşattı,” ifadelerine yer verdi.



The Athletic ise, “Roma’daki Avrupa futbolu geceleri pek çok drama sahne oldu ama bu gece yaşananlar hepsini gölgede bıraktı,” yorumunu yaptı.



İtalya basını: “Türk jaguarı”



İtalyan gazeteleri, Özer’i manşetlere taşıdı.

La Gazzetta dello Sport, “Akşamın kahramanı: Türk jaguarı” başlığını kullanarak onu eski İtalyan kaleci Luciano Castellini’ye benzetti.

Corriere dello Sport, Özer’i maçın en iyisi seçti ve “Üst üste üç penaltı kurtardı… Sansasyonel!” yorumunu yaptı.

Il Messaggero, “Roma şaka gibi: Penaltı üç kez kaçırıldı” başlığıyla haberi duyurdu.

Il Tempo ise, “Harakiri Roma” başlıklı yazısında, “Özer gecenin kahramanı oldu. Üç penaltı kaçırılan son maç 1984’teydi,” diye yazdı.



Yeni bir yıldız doğdu



Maçın ardından İtalyan basını, “Berke Özer kimdir?” başlıklı dosyalar yayımladı.

Corriere della Sera, onu “Lille’in penaltı-savar kalecisi” olarak tanıttı ve “Türk Donnarumma” benzetmesini yaptı.

Fanpage ise, “Bir penaltı kurtarmak zordur, ama üç dakikada üç farklı penaltıyı kurtarmak tarihe geçmektir” ifadelerini kullandı.



Berke Özer’in performansı, futbol dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.