Samanyolu Haber /Spor / Üç sezonda 44 futbolcu transfer etti /03 Ekim 2020 11:07

Üç sezonda 44 futbolcu transfer etti

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığı gelmesinin ardından son 3 sezonda 44 futbolcu transfer edildi. Transfermarkt verilerine göre 19 futbolcu toplam 48.97 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilirken, satılan 7 oyuncudan 63.32 milyon Euro gelir elde edildi.

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Ali Koç, 2018-19 sezonunda 15 futbolcu transfer ederken, Aziz Yıldırım döneminden kalan 13 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Fanatik'te yer alan habere göre gönderilen isimlerden Josef, Giuliano ve Fernandao’yu toplam 25 milyon 50 bin Euro’ya satan Koç, buna karşın Jailson, Zajc, Harun, Frey, Berke, Barış Alıcı, Sadık ve Ferdi’nin bonservislerine 23,14 milyon Euro harcadı.

Aynı sezon Slimani, Moses, Ayew ve Benzia’yı kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, Serdar Aziz, Tolga ve Diego Reyes’i ise bedelsiz olarak renklerine bağladı.

2019-20 sezonunda 14 futbolcu geldi, 17'si gitti

2019-20 sezonunda 14 oyuncu alıp 17 ismi gönderen Fenerbahçe, 18,51 milyon Euro’luk bonservis harcamasına karşılık, 16,27 milyon Euro’yu kasasına koydu.

Gustavo’ya 6, Muriç’e 5.6 milyon Euro ödeyen sarı lacivertliler, Deniz, Zanka, Altay, Allahyar ve alıp hemen Kayserispor’a sattığı Yasir Subaşı’nı da çeşitli miktarlarda bonservis ücretiyle transfer etti.

Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Kruse, Mevlüt ve Rami’yi bedelsiz alan Fenerbahçe, Rodrigues ve Falette’le de kiralık anlaşma yaptı.

İlk iki sezonunda hayal kırıklığı yaşayan Ali Koç, 2020-21 sezonunda garantici davranıp, tecrübeli isimlerin ağırlıkta olduğu transferler yaptı.

Bu sezon 15 transfer yapıldı

Gökhan, Caner, Sosa, Novak, Mert Hakan, Sinan’ın yanı sıra Valencia, Cisse, Thiam, Barış Sungur bedelsiz olarak kadroya dahil edildi.

Tisserand, Sangare, Lemos ve İsmail Yüksek ise bonservis bedeli karşılığında alındı, Samatta da satın alma opsiyonlu olarak kiralandı. 

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