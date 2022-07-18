Üç şirket iflas etti: Rus oligarklar AB yaptırımları nedeniyle tazminat istiyor

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının hedefi olan Rus milyarderlerin tazminat talebiyle Avrupa mahkemelerinde dava açtığını yazdı.
Habere göre, Chelsea futbol kulübünün eski sahibi Roman Abramovich, metal ve madencilik patronu Alisher Usmanov, Alfa Bank'ın sahipleri Mikhail Fridman ve Petr Aven, Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme'ye haklarının yaptırımlarla ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.
Rus milyarderler mahkemeye başvurularında yaptırım kararlarının iptal edilmesi ve tazminat ödenmesini talep etti.
Abramovich'in ise aynı zamanda Portekiz vatandaşı olduğunu hatırlatarak temel haklarının ihlal edildiğini öne sürdüğü aktarıldı.
Buna göre, Abramovich'in Avrupa Konseyi'nden Chelsea Futbol Kulübü'nün satışından elde edilen geliri talep ettiği, 1 milyon doların üzerinde ödeme yapmasını istediği ifade edildi.
Rusya'nın metal devi Metalloinvest'in sahibi Usmanov ve kardeşi Gülbakor İsmailova da mahkeme başvurularında, bazı iş anlaşmalarının yaptırım kararları nedeniyle fesh edildiğini belirterek aynı zamanda 20 bin dolarlık mahkeme masraflarının da karşılanmasını istedi.
En az üç şirketinin iflas ettiğini belirten Usmanov'un bu durumdan çalışanların da mağdur olduğunu belirterek tazminat talebinde bulundu. Forbes dergisine göre, Usmanov Rusya'nın en zengin üçüncü kişisi olarak biliniyor.
Bloomberg kanalı geçen hafta yayınladığı haberde, Avrupa Birliği'nin bazı Rus vatandaşlarına yönelik yaptırım kararlarını geri çekmeyi planladığını iddia etmiş, 40 Rusya vatandaşının yaptırım listesinden çıkarılacağını öne sürmüştü.