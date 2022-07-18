Üç şirket iflas etti: Rus oligarklar AB yaptırımları nedeniyle tazminat istiyor

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının hedefi olan Rus milyarderlerin tazminat talebiyle Avrupa mahkemelerinde dava açtığını yazdı.





Habere göre, Chelsea futbol kulübünün eski sahibi Roman Abramovich, metal ve madencilik patronu Alisher Usmanov, Alfa Bank'ın sahipleri Mikhail Fridman ve Petr Aven, Avrupa Adalet Divanı'na bağlı Genel Mahkeme'ye haklarının yaptırımlarla ihlal edildiği gerekçesiyle dava açtı.





Rus milyarderler mahkemeye başvurularında yaptırım kararlarının iptal edilmesi ve tazminat ödenmesini talep etti.





Abramovich'in ise aynı zamanda Portekiz vatandaşı olduğunu hatırlatarak temel haklarının ihlal edildiğini öne sürdüğü aktarıldı.





Buna göre, Abramovich'in Avrupa Konseyi'nden Chelsea Futbol Kulübü'nün satışından elde edilen geliri talep ettiği, 1 milyon doların üzerinde ödeme yapmasını istediği ifade edildi.



