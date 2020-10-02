Üç takımın elenmesi onlara yaradı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Alanya ve son olarak Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nden elenmesiyle beraber direkt olarak gruplarda mücadele edecek olan Sivasspor, 10 milyon euroluk geliri tek başına kasasına koyacak.





Başakşehir de Beşiktaş'ın vedası sonrası Şampiyonlar Ligi'nden yaklaşık 30 milyon euro kazanacak.





BAŞAKŞEHİR'E EN AZ 30 MİLYON EURO





Sivasspor, gruplardan çıkamasa bile yaklaşık 10 milyon euronun (91 milyon TL) sahibi olacak. 2020-21 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Başakşehir de en az 30 milyon euro kazanacak.







Her iki takım da Avrupa'da kazandıkları maçlardan ve üst tura çıkmaları halinde gelirleri artacak. Galatasaray geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden 31 milyon euro kazanmıştı.